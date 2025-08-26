Colisão entre duas motocicletas deixa condutores feridos em Cruzeiro do Sul

Por volta das 13h desta terça-feira (26), um acidente de trânsito foi registrado no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, nas proximidades da Escola Madre Andelgudes Backer. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Madre Andelgudes Backer com a Rua Santo Antônio, envolvendo duas motocicletas modelo Biz.

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu quando uma das motos tentou realizar a conversão para entrar no cruzamento. O impacto causou avarias nos dois veículos, mas, felizmente, os condutores sofreram apenas escoriações leves.

Equipes da perícia e do policiamento de trânsito estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e organizar o tráfego na região.