Colisão entre veículos deixa carro tombado e motorista alcoolizado é preso em Rio Branco

O motorista Sandro Guimarães Barroso, de 49 anos, se envolveu em um acidente de trânsito e, ao ser constatado que estava alcoolizado, acabou preso na noite deste sábado (23), no cruzamento das ruas Urano e Mercúrio, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Sandro trafegava no sentido Centro–bairro pela Rua Urano, em um veículo HB20 preto, quando foi surpreendido por um Nissan March branco, que seguia no sentido bairro–Centro pela Rua Mercúrio. O outro motorista teria invadido a via preferencial e atingido a lateral do HB20, que acabou tombando.

Com o impacto, o para-choque dianteiro do Nissan ficou preso na lateral do HB20. Durante o tombamento, Sandro sofreu cortes na cabeça e precisou de atendimento médico. Após ser atendido, ele recusou encaminhamento para uma unidade de saúde, afirmando que permaneceria no local para prestar esclarecimentos.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e atuaram na ocorrência. Com a chegada da guarnição do Batalhão da Polícia Militar (PM), Sandro se recusou a realizar o teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, mas recebeu voz de prisão após os policiais perceberem claros sinais de embriaguez.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos por um guincho e a via foi liberada.

O motorista do Nissan permaneceu no local e colaborou com as autoridades, prestando todas as informações para o boletim de ocorrência.