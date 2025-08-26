26/08/2025
Colômbia diz que 34 militares foram sequestrados a mando de guerrilha

O governo da Colômbia disse que 34 militares do país foram sequestrados na região de Guaviare, a mando de um grupo dissidente das FARC liderado pelo guerrilheiro mais procurado do país, Iván Mordisco. A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez, nesta terça-feira (26/8).

Os homens teriam sido sequestrados por civis, que estariam “supostamente infiltradas” ou sendo forçadas por Mordisco, no município de El Retorno. De acordo com o chefe do Ministério da Defesa da Colômbia, os militares retornavam de uma missão na região, quando foram detidos.

Em troca da liberação dos 34 militares, os sequestradores exigem a entrega dos corpos de dez guerrilheiros mortos durante uma operação na região, realizada no último fim de semana, contra organizações que rejeitaram de paz com o governo em 2016. Os cadáveres, informou Sánchez, encontram-se em um município próximo, para “protocolos forenses e judiciais”.

O caso aconteceu em meio ao aumento da violência no país envolvendo grupos guerrilheiros, forças governamentais e cartéis. No último dia 21 deste mês, dois atentados, realizados no mesmo dia, deixaram 18 mortos e mais de cem feridos.

Um deles aconteceu próximo a uma base militar na cidade de Cali, e foi provocado por um caminhão carregado de explosivos. O grupo liderado por Mordisco, que já declarou a intenção de não se render, foi apontado como responsável pelo ataque.

