O colono José Augusto do Nascimento, de 60 anos, foi morto com um disparo de espingarda na noite de sábado (16), dentro de sua propriedade localizada no km 76 da BR-364, acesso pelo Ramal Bonal, zona rural de Senador Guiomard.

Colono é executado a tiros enquanto descansava em rede em Senador Guiomard. Foto: ContilNet

Segundo informações da Polícia Militar, o autor do crime é Antônio Mendes do Nascimento, de 39 anos, que havia sido contratado pelo fazendeiro Evídio Domingues, de 47 anos, para realizar serviços de limpeza em uma área de mata.

De acordo com o depoimento do empregador, Antônio foi até a colônia de José Augusto pedindo água potável. A vítima o atendeu e, em seguida, os dois passaram a consumir bebidas alcoólicas juntos no acampamento. Durante a confraternização, ocorreu um desentendimento entre eles.

Momentos depois, quando José Augusto descansava em uma rede, o suspeito pegou a espingarda da vítima e atirou contra ela. Após o crime, Antônio fugiu levando a motocicleta do colono, mas o veículo apresentou problemas mecânicos durante a fuga.

No domingo (17), Evídio Domingues acionou a Polícia Militar de Campinas, relatando o ocorrido. Durante buscas no ramal, os policiais localizaram Antônio deitado às margens da estrada. Ao ser abordado, ele confessou o homicídio e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard.

No local do crime, os militares confirmaram a morte de José Augusto. A espingarda usada no disparo foi encontrada próxima ao corpo. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a perícia e a remoção. O laudo preliminar apontou que a vítima foi executada enquanto dormia.

foi morto com um disparo de espingarda na noite de sábado (16). Foto: ContilNet

O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia do Quinari.

