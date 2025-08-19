Coluna da Beth: sob encanto e elegância, Wolney Paiva e Lene Holanda dizem ‘sim’ no Terra Verde; VEJA FOTOS

O casal Wolney Paiva e Lene Holanda, empresária do seguimento de beleza, oficializou a união em bonita cerimônia no hotel Terra Verde, de propriedade da família do noivo.



Consciente da missão de estar atualizada com novidades sobre as tecnologias que aperfeiçoam e detém as ações do tempo, a médica acreana Sandra de Souza Aguiar se destaca pela seriedade e comprometimento com os clientes.



O casal Estevão e Sonia Assumpção celebrou Bodas de Prata em evento intimo com a família e poucos convidados.



Com a proposta inicial de empresa familiar, a Clínica de beleza Nova Face Clean celebrou 30 anos reunindo as cunhadas e fundadoras Leila Faiad, Matilde Jaunes e Luzineide Andrade. Atualmente, o empreendimento é dirigido pelas empresárias leila Faiad e a filha Joyce Andrade.



Ainda sobre produção de look do último dia de Expoacre 2025, assim estava a Nete Lima no show de Matheus & Kauan.

Campeão de vendas em datas festivas, O Boticário lançou o Cuide-se Bem Morango e Leite retorna ao portfólio do Boticário após inúmeros pedidos dos consumidores da marca.

O morango é o queridinho dos brasileiros, sendo a fruta mais buscada no último ano, segundo o Pinterest, e se destacando em conteúdos nas redes sociais, estrelando sempre nos trendings topics. Este sucesso reflete também no Boticário, que recebeu mais de sete mil menções da comunidade nas redes sociais, pedindo pela volta da linha Cuide-se Bem Morango e Leite, que foi descontinuada no passado. Agora, ela retorna em nova fórmula 100% vegana para o portfólio da marca, mantendo a mesma fragrância inesquecível.



#O mundo literalmente segurou o folego durante o encontro dos presidentes dos Estados Unidos e Rússia realizado no Alasca. Trump e Putin juntos representam a maior potencia econômica e armento bélico do planeta. Deve ter passado um filme na cabeça dos dirigentes da China, Japão, União Europeia, Bricks, América do Sul e latina.

Já imaginou se os dois se entendem? Histórico!

Os donos do mundo se beijando em tapetes vermelhos felizes da vida e a imprensa indignada numa coletiva inútil!

#O influenciador Felipe Bressanir, mais conhecido como Felca depois expor a grande máfia que explora menores nas redes sociais, inclusive com monetização online, prestou sozinho um serviço que a imprensa e os políticos brasileiros não fazeram ou fazem.

Estupros de crianças e adolescentes: tem ANOS que o Fórum de Segurança Pública mostra esses dados.

Tristemente alto o número de vulneráveis: crianças entre 0 a 10 anos. Juro que chorei com tamanho abuso no universo perdido chamado internet e seus algoritmos.

Precisou viralizar para as pessoas pararem de fingir que não existia!

De quebra evidenciou o que é ser necessário enquanto os colegas “influencers” usam as plataformas para lacracão pessoal fútil e promoção de jogos de tigrinho destruindo ainda mais as famílias endividadas Brasil a fora.

#O que acontece com a Globosat para produzir e promover séries terrivelmente perturbadoras em sua programação? Menos psicopatias. Socorro!

#A eleição se aproxima e vamos aproveitar eventos com shows e programação “cultural” com artista famosos, beijinhos e abraço no povão. Nas últimas semana foram nos municípios de Cruzeiro do Sul e Feijó. Incrível a lotação popular. De onde sai tanto dinheiro para curtição? Ninguém distribui ingressos, nem bebidas de graça.

#Aplausos ainda para as mulheres lindamente transformadas em cowgirls na cavalgada que abriu a programação da Expoacre 2025 com a temperatura beirando os 40 graus. Santo Photoshop e efeitos. Quem viu palco, não viu o corre.

#Do agro vimos pouco, mas não se pode negar o volume de negócios e as oportunidades de movimentar o comércio local em todos os seguimentos.

#É para militar Agosto Lilás ou Agosto Dourado? Decisão em minha mesa já, pois não paro de receber direct com vídeos sobre os dois temas. Cada coisa!

#Movimento #Occupy Congresso! O 2013 com sinal trocado. Rá!

#Vergonha alheia para o empresariado de Belém! Várias delegações pedindo mudança da sede da COP por conta dos preços abusivos da rede hoteleira. Muito Brasil!

*Tanta coisa uma pessoa pode dizer sobre a Preta Gil (inclusive nada), mas aparece uma criatura para dizer que a Preta sofreu tanto com a doença porquê… advinha?

Porque ela não perdoou o ex-marido!

Não, ela não sofreu porque foi – como a maioria das mulheres com câncer – sacaneada pelo na época marido que não “aguentou” a situação e resolveu arrumar uma amante enquanto ela estava na UTI. Não, gente, segundo essa senhora o sofrimento emocional da Preta foi culpa dela mesma que deveria ter simplesmente perdoado e tudo ficaria bem.

E vem uma centena de pessoas e concorda com esse comentário. Milhares concordam, eu sei, só não chegaram a ler para poder curtir.

Olha, uma das coisas mais violentas que existe é essa imposição sobre uma pessoa de que ela deve ser capaz de perdoar para viver bem. Perdoar de imediato, perdoar quando o outro some no seu pior momento, não se permitir sentir nada diante dos acontecimentos para não guardar mágoas.

Curioso é que ninguém diria o mesmo se fosse um homem na situação da Preta sendo traído pela esposa enquanto está na UTI. Ninguém acharia a revolta de um homem nessa situação exagerada ou diria que ele precisava virar a página logo, apenas não se importar.

#O alvo da China e dos BRICS em geral não é o dólar em si. O alvo sempre foi o sistema SWIFT, que permite aos Estados Unidos da América chantagear, golpear e destruir economias mundo afora quando essas não se submeterem aos seus caprichos não se deixando serem exploradas.

#“Brancos, pretos, mulatos, caboclos, gente de todas as cores e de todos os sentimentos, gente que se tinha metido em tal aventura pelo hábito de obedecer, gente inteiramente estranha à questão em debate, gente arrancada à força aos lares ou à calaçaria das ruas, pequeninos, tenros, ou que se haviam alistado por miséria; gente ignara, simples, às vezes cruel e perversa como crianças inconscientes; às vezes, boa e dócil como um cordeiro, mas enfim gente sem responsabilidade, sem anseio político, sem vontade própria…”

Lima Barreto