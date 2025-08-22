Coluna da Marcia: Lorenzo Fernandez brinda seus 60 anos com festa de gala internacional em Cobija

HOLA LOREN!

Nos domínios de Cobija-Bolívia, o empresário e pecuarista Lorenzo Fernandez celebra nesta sexta, 22, seus 60 anos de vida. Ao lado da sempre elegante esposa Mamina Menacho e dos filhos Carolina e Pierre, Lorenzo recebe familiares e amigos em sua requintada maison, em noite que promete ser de gala. O belíssimo convite já anuncia o brilho da festa, trazendo a frase: “La vida es más hermosa cuando se comparte… me acompañen a festejar mis 60 años”.

*De Rio Branco, segue verdadeira caravana de amigos para prestigiar o anfitrião, numa festa internacional em Cobija, cruzando fronteiras com elegância. A comemoração terá apresentação de cena de gala, artistas locais e o grupo musical L4, em um cenário que promete cenas memoráveis e inesquecíveis.

NA PRAIA

Maria Lúcia Negrão, Carina Soares e Carina Tibúrcio protagonizaram um encontro solar em belo entardecer na terra do sol. Um registro de pura elegância e sintonia nos domínios do Estaleiro Restaurante.

ESPORTE E CONSCIÊNCIA

A Arena de Beach Tênis Prainha, veste-se de roxo e abraça a campanha Agosto Lilás, movimento nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Entre saques e jogadas de areia, a mensagem é clara: esporte também é lugar de conscientização e respeito. Uma ação que une lazer, saúde e cidadania. Simplesmente show de bola!

AMIGAS

Em clima de alegria contagiante, o encontro das amigas Roberta Lima, Mercedes e Mariane Lavocat, rendeu sorrisos largos e cumplicidade genuína. Uma verdadeira celebração da amizade, registrada em noite nos domínios da city.

FRIAGEM

Segundo o pesquisador Davi Friale, no domingo, 24, nosso Estado enfrenta uma nova friagem.

*Que venha esse frio!

VIVAS PARA GRAZI!

Parabéns para a talentosa gourmet Grazi Cavalcante, que brinda a chegada dos 48 anos nesta quinta, 21. A data não passará em branco e com certeza será bastante festejada, como merece quem espalha sabor e alegria por onde passa. Hurruuuuuu!

OLHAR APURADO

A cientista política e colunista social Kelly Kley está em Salvador, onde acompanha a deputada Antônia Sales em sua agenda de trabalho. Sempre com olhar atento e elegante, Kelly transita com desenvoltura entre a política e a sociedade, marcando presença com informação e estilo.

DOCE INFÂNCIA

O médico Francis Kashima e a esposa Marcela Bader festejaram com muita alegria o aniversário de 4 aninhos da caçulinha Celine no último fim de semana.

*A comemoração em clima temático encantador, reuniu familiares e amigos em torno de muita ternura e sorrisos. Vivas, vivas para Celine!

FESTIVAL DA CANÇÃO 2025

Estão abertas as inscrições para o Festival Estadual da Canção de 2025 que podem ser feitas até o dia 26 de agosto pelo site www.femcultura.ac.gov.br.

*São três as categorias do Festival que engloba o ensino médio, universitário e gospel.

*E a seletiva do Alto Acre será realizada em Brasileia nos dias 25, 26 e 27 de setembro, já com a premiação dos quatro primeiros colocados.