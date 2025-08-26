Coluna do Gigi: Marina Lavocat celebra 50 anos em noite de samba, alegria e muita energia; VEJA FOTOS

AMAZÔNIA HALL

O buffet Amazônia Hall foi o local escolhido pela advogada Marina Lavocat para comemorar seus 50 anos de anos de vida bem vividos, na sexta-feira, 22 de agosto, reunindo familiares e amigos para juntos brindarem a sua nova idade.

Marina é uma mulher incrível, cheia de luz, energia e amor! É generosa, animada, sempre de bem com a vida e com um coração que transborda cuidado com todos ao seu redor.

É dedicada a tudo o que faz: no trabalho, no amor com seu marido Inácio, no carinho com suas filhas Elisa e Helena, no cuidado com sua mãe Flávia e suas irmãs Mariane e Mercedes, nas quadras de beach tênis, na fé e na arte de fazer qualquer festa virar um momento inesquecível!

Para a noite, Nágila Dourado elaborou um menu especial, agradando a todos os paladares. Para animar a festa, o cantor Rodrigo Damasceno fez um repertório super animado com muito samba, seguido pelo Dj Alessandro, levando os convidados a pista de dança até altas horas.

O grande destaque da festa foi a apresentação da bateria da Escola de Samba da Vila do Fuxico, que contagiou a aniversariante e os convidados com muito samba, alegria e energia. O ritmo envolvente fez todos se levantarem para dançar e celebrar, tornando a noite ainda mais memorável. Entre risos, abraços e aplausos, por lá circularam:

NEWS

CONVITE

O Secretário Estadual de Educação, Aberson Carvalho, recebeu a visita institucional do Deputado Estadual Giba Lira, que lhe entregou o convite para a Copa Intermunicipal de Futsal, a ser realizada no município de Senador Guiomard. Na ocasião, também dialogaram sobre a importância do esporte como ferramenta de integração social e incentivo aos jovens atletas da região.

CONGRESSO

Os sócios e advogados Clefson Lima e Atila Cruz participaram do Safe Experience, uma imersão voltada à gestão de escritórios de advocacia, buscando se qualificar frente às constantes mudanças do mercado. Com o aprendizado adquirido, os profissionais estão preparando iniciativas exclusivas para os advogados acreanos, e em breve deverão anunciar novidades que prometem inovar e fortalecer o setor na região.

CHINA

Os empresários e sócios Ricardo Leite e Ricardo Martins viajaram à China em busca de novidades e oportunidades de negócios para o mercado rio-branquense. Além de prospectar novas parcerias, a missão também teve como objetivo conhecer tendências e tecnologias inovadoras que poderão fortalecer o setor local e impulsionar a economia da região.

ANIVERSÁRIO

O Deputado Estadual Marcus Cavalcante celebrou a chegada de mais um ano de vida na sexta-feira, 22 de agosto. A comemoração aconteceu em sua residência, em clima intimista e harmonioso, reunindo familiares e amigos próximos. Na foto, o parlamentar posa ao lado da esposa, Misslane Cordeiro, e das filhas, Íris e Isadora, que completaram a alegria da noite.

INFLUÊNCIA QUE TRANSFORA

A endocrinologista Ana Carolina Fonseca participou do “Influência que transfora – Conectados para promover saúde” em São Paulo, que reuniu especialistas de diversas áreas de todo o Brasil para discutir obesidade, diabetes, esteatose hepática, saúde da mulher, riscos cardiovasculares e a importância da comunicação com os pacientes, trazendo novidades para o seu consultório.

CONEXÃO PULMÃO

A pneumologista Isadora Morais participou, na semana passada, da Conexão Pulmão, evento promovido pela AstraZeneca em São Paulo. A ocasião proporcionou a ela acesso a novidades e tecnologias na área da saúde respiratória que serão incorporadas em seu consultório, beneficiando diretamente seus pacientes com tratamentos ainda mais modernos e eficazes. Além disso, a médica aproveitou a oportunidade para trocar experiências com outros profissionais da área, ampliando seu networking e atualização científica.

HISTÓRIAS

Os casais Vera Lúcia e Magid Mastub, Delci Bezerra e Acrinaldo Pontes, Dayane Botelho e Rafael Costa, Jayne Leite e Leandro Leite, Aghata Christie e Valdomiro Magalhães marcaram presença no grandioso show “Histórias” com Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano, Victor & Léo, Daniel, e César Menotti & Fabiano, realizado no último sábado no Allianz Parque, em São Paulo. Durante o evento, aproveitaram a oportunidade para prestigiar os artistas e compartilhar momentos de descontração e alegria, registrando lembranças especiais da noite.

BEACH TÊNIS

As amigas Rafaela Barcelar, Mariana Carvalho, Cleide, Marina Monteiro, Gigi Manchini, Sawana Carvalho e Márcia Abreu, todas atletas assíduas de beach tênis, marcaram presença no último sábado vestindo lilás, em homenagem ao Agosto Lilás. Além de praticarem seu esporte favorito, aproveitaram o momento para reforçar a conscientização sobre a campanha de combate à violência contra a mulher, unindo saúde, amizade e engajamento social.

APERFEIÇOAMENTO

As sócias e empresárias Eline Medeiros e Raquel Moura participaram de mais um módulo de especialização “Harmonie Class”, em São Paulo, com o objetivo de trazer novidades e técnicas inovadoras para a sua clínica Bem Estar. Durante a viagem, também aproveitaram para trocar experiências com outros profissionais do setor e se atualizar sobre as tendências de bem-estar e estética, reforçando o compromisso da clínica com qualidade e inovação.

MINAS GERAIS

Os enamorados Lorayne Soster e Marcello Stortini estão desfrutando de dias de descanso em Minas Gerais, aproveitando para recarregar as energias e se conectar com a natureza e a cultura local. Durante a viagem, o casal tem explorado paisagens deslumbrantes, gastronomia típica e momentos de puro lazer, tornando a experiência ainda mais especial.

PARABÉNS

A bancária Karla Hanan celebrou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 25 de agosto, recebendo inúmeras felicitações de amigos e familiares. Ao longo do dia, a aniversariante compartilhou momentos de alegria e carinho, cercada de boas energias e mensagens afetuosas que tornaram a data ainda mais especial. Na foto com o esposo João Paulo Hirt, a mãe Ione a irmã Sara. Felicidades, prima!!

FÉRIAS

A empresária Midiã Brito tirou uns dias de férias para descansar e viajar com o filho, Pablo Cipriane, e a nora, Sarah Moura, passando por São Paulo e agora, estão curtindo o Rio de Janeiro. Durante a estadia em São Paulo, o trio se reencontrou com o amigo Italo Ferreira.

PROJETO: FEIJÓ CAPITAL NACIONAL DO AÇAÍ

A Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara dos Deputados aprovou projeto que confere ao município acreano de Feijó o título de Capital Nacional do Açaí. Reconhecido como um dos maiores polos produtores do fruto no país, o município se destaca não apenas pela qualidade do açaí, mas também pela forte tradição cultural ligada à colheita, ao consumo e ao Festival do Açaí, que todos os anos atrai milhares de visitantes.

PROJETO: FEIJÓ CAPITAL NACIONAL DO AÇAÍ II

A proposta, de autoria do deputado Roberto Duarte e relatada por Zezinho Barbary, segue agora para análise de outras comissões antes de ser apreciada em plenário. A medida vai além do aspecto simbólico, pois o fortalecimento da cadeia produtiva do açaí pode impulsionar políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, além de valorizar os saberes tradicionais da floresta.

3º FESTIVAL DO CARNEIRO

Acontece no dia 20 de setembro, das 16h as 22 horas, na Chácara Modelo, a 3ª edição do Festival do Carneiro, um evento open food beneficente. Serão 6 horas open food, com venda de bebidas, com 1,5 toneladas de carneiro, carneiros abatidos no frigorífico Annasara. Terá como atrações as bandas de rock Manchine Blues, sertanejo com Gil e Banda e Dj Carlos. Adquira seu ingresso na Conveniência Pão de Queijo e on line na Bilheteria Digital.

PÓS GRADUAÇÃO UFAC

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens da Ufac, campus Cruzeiro do Sul, abriu seleção para bolsas do Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens, oferecidas pelo Programa de Demanda Social da Capes. As bolsas têm duração inicial de seis meses, renováveis até dois anos, e priorizam candidatos sem vínculo empregatício, com menor renda per capita e residentes fora de Cruzeiro do Sul; caso não haja candidatos nessas condições, poderão ser contemplados os mais bem classificados empregados.

XI TORNEIO DOS SLAMS

Três artistas acreanos da Central Islã foram selecionados para representar a região Norte na 4ª edição do Campeonato Nacional de Slam, que aconteceu em São Paulo durante o Encontro Estéticas das Periferias 2025; o grupo, que leva à competição a perspectiva amazônica com temas socioambientais e da realidade local, é formado por Nath de Poesia, campeã do Latinis, Medusa K, vencedora do Islã das Minas Brasil, e mais um integrante do coletivo.

ATUALIZAÇÕES

* Dois nomes de destaque da política local foram vistos em um jantar discreto no último fim de semana, em um restaurante badalado da cidade. O clima parecia de reunião séria, mas testemunhas garantem que os olhares trocados iam além de negócios. Seria o nascimento de uma nova parceria… ou de algo mais?

* Um conhecido empresário da cidade, recentemente separado, tem sido visto com uma jovem do meio cultural em encontros discretos. Apesar de ambos negarem qualquer envolvimento, os encontros já viraram pauta entre os mais atentos da sociedade. Fontes próximas garantem que o clima é de romance, mas que os dois preferem manter tudo longe dos holofotes — por enquanto.

* Uma empresária bastante conhecida em Rio Branco embarcou para São Paulo na última semana em “viagem a trabalho”. Porém, comentários dão conta de que o verdadeiro motivo foi um encontro reservado com um investidor famoso, que estaria disposto a financiar um novo empreendimento ousado. A pergunta que circula é: será apenas negócios ou também um envolvimento pessoal?

Lembrem-se que todos podem colaborar com as matérias da coluna, podem enviar notas para meu e-mail.

Até semana que vem!