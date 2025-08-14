Coluna do Gigi: veja fotos exclusivas do Costelão da Maçonaria 2025 e muito mais!

COSTELÃO DA MAÇONARIA

O Costelão da Maçonaria já se consolidou como evento anual emblemático, unindo tradição, ócio solidário e compromisso social e a edição de 2025 aconteceu no sábado, 8 de agosto na Expoacre, reunindo membros das diversas lojas maçônicas do estado.

A coluna parabeniza a todos os envolvidos pela organização, desde a entrada, venda de bebidas e serviço para servir: uma costela para cada mesa, com pratos de louça, talheres e porções de acompanhamento.

Uma tarde pra lá de animada e com o propósito maior: promover solidariedade e arrecadar recursos para instituições filantrópicas. Parabéns!! Por lá circularam:

VISIONE MILANO

Rio Branco ganha a linda e moderna Visione Milano, a mais ótica da capital que traz um designer moderno e inspirado em Milão, trazendo renomadas marcas de óculos solar e de grau, mais uma opção para o público acreano.

A capital acreana acaba de ganhar um novo conceito em ótica: a Visione Milano chegou para transformar a experiência visual e elevar o padrão de estilo dos moradores de Rio Branco.

Com um designer moderno e arrojado, inspirado no charme e na elegância de Milão, a loja traz renomadas marcas internacionais de óculos de sol e armações de grau, aliando alta qualidade, conforto e sofisticação. É o lugar ideal para quem valoriza não apenas enxergar bem, mas também se destacar com estilo e personalidade.

A coluna registrou no coquetel de inauguração:

CHÁ REVELAÇÃO

No último dia 2 de agosto, um clima de emoção e alegria tomou conta da residência do casal de médicos Layrssa Reis e Ricardo Abrahão. Rodeados pela família e amigos mais próximos, eles viveram juntos um dos momentos mais especiais de suas vidas, a revelação do sexo do bebê.

Entre sorrisos, abraços e muita expectativa, a surpresa foi revelada: vem aí o príncipe Pedro, para trazer ainda mais luz, amor e felicidade à vida desse casal tão querido. O nome escolhido carrega força e ternura — e já enche de orgulho todos que aguardam com carinho sua chegada.

Parabéns aos papais e a todos os familiares! Que a espera por Pedro seja tão linda quanto o amor que une vocês! Cliques pelas lentes de João Portela:

50 ANOS DA EXPOACRE

Sucesso total, assim foi a Expoacre 2025, onde comemorou-se meio século da maior feria agropecuária do Estado, cantores nacionais como Gustavo Lima, Zezé de Camargo & Luciano, Fernanda Brum, Matheus & Kauan, Bhaskar e Jorge & Matheus abrilhantaram as noites da feira.

Com mais de 500 expositores e shows gratuitos, o evento movimentou milhões em negócios. Por lá circularam crianças, jovens, adultos, idosos. Sob as lentes de Alex Pinheiro a coluna registra:

Galeria de fotos.

NEWS

PODCAST

Os advogados Augusto Marques e Lauro Julião participaram do podcast da OAB/AC para debaterem sobre o tema “O impacto da IA nas profissões”, com os apresentadores Pâmela Andressa e Leonardo Vasconcelos.

CAFÉ DA MANHÃ

A empresária Dora Marinho arrancou mais uma página do calendário solar e ganhou café da manhã da sua equipe da Cortinare e passou o dia recebendo mensagens de carinho da família, amigos e clientes.

SÃO PAULO

A arquiteta Paula Dossa marcou presença na Casa Cor São Paulo 2025, que teve como tema “Semear Sonhos”, com minimalismo aconchegante, maximalismo ousado, muitas cores e estampa, vintage elegante, natureza e elementos naturais, uma mostra para todos os gostos e estilo.

PIT STOP

O querido casal Carmelisa Brasileiro e Renato Lopes passaram uns dias na terrinha para rever familiares e amigos e aproveitaram para curtir o final da Expoacre e marcando presença no leilão da fazenda Brasil.

PERNAMBUCO

Para celebrar os 15 anos de uma história repleta de amor, parceria e conquistas, o casal Ana Cláudia Leão e Fábio Braga escolheu como destino as encantadoras praias do litoral de Pernambuco. Ao lado dos filhos, Enrico e Bernardo, viveram dias de descanso, gratidão e conexão em família, transformando a data em uma recordação inesquecível.

CONVENÇÃO

Os diretores da Unimed Rio Branco Fernando Ribeiro e Renato Correia marcaram presença na Convenção Técnica da Unimed, realizada em São Paulo, reunindo lideranças de todo o país. Durante o evento, foram debatidas inovações, estratégias e boas práticas no setor da saúde suplementar. A participação rendeu importantes aprendizados e novidades que serão implementadas na Unimed Rio Branco, reforçando o compromisso com a excelência no atendimento e a evolução constante dos serviços prestados à população acreana.

FESTIVAL DO AÇAÍ

O prefeito de Feijó Railson Ferreira esteve em Rio Branco para entregar pessoalmente os convites do tradicional Festival do Açaí às autoridades e parceiros políticos. Em clima de cordialidade e fortalecimento institucional, o gestor foi recebido por diversas lideranças, entre elas a vice-governadora Mailza Assis, com quem posou para fotos e reforçou o convite para prestigiar o evento que é um dos maiores símbolos culturais e turísticos do município.

CURSO

O casal de odontólogos Sabrina Ricciardi e Rodrigo Lima participou do prestigiado Mastermind Infinity, realizado em São Paulo, um dos eventos mais inovadores e estratégicos do setor. Durante a imersão, eles trocaram experiências com grandes nomes da odontologia nacional e trouxeram novidades exclusivas que em breve serão implementadas em suas clínicas, elevando ainda mais a excelência dos serviços oferecidos aos pacientes.

PLANO DE INTEGRIDADE

Durante a Expoacre, a Controladora-Geral do Estado, Mayara Bandeira, lançou oficialmente o Plano de Integridade da CGE/AC — um marco no fortalecimento da ética, da transparência e da governança pública no Acre. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com uma gestão responsável, preventiva e orientada para o futuro, promovendo um ambiente institucional mais íntegro e confiável para a sociedade acreana.

CORRIDA DA ASMAC

O Juiz de Direito Ricardo Freire, acompanhado da esposa Thalita Freitas, a Juíza Olívia Ribeiro, a Juíza Evelin Campos e seu esposo Iverson Bueno marcaram presença na tradicional Corrida da ASMAC, realizada na última segunda-feira. O evento, que reuniu membros do Judiciário foi uma celebração ao esporte, à saúde e à integração entre os profissionais do sistema de justiça.

FESTIVAL DO AÇAÍ

A 26ª edição do tradicional Festival do Açaí será realizada de 14 a 17 de agosto de 2025, em Feijó, com quatro noites de celebração reunindo atrações culturais, gastronômicas e musicais. A programação inclui shows de destaque como Dilsinho, que se apresenta pela primeira vez na cidade na quinta-feira (14), Lucas Lucco na sexta-feira (15), Banda Magníficos no sábado (16) e Natanzinho Lima encerrando o evento no domingo (17). Com nomes como Dilsinho, Lucas Lucco, Magníficos e Natanzinho, a expectativa é fortalecer a economia local e ampliar ainda mais a projeção do festival nos próximos anos.

MEDICINA NA UFAC

A Universidade Federal do Acre (Ufac) estuda implantar, no futuro, um vestibular totalmente presencial para o curso de Medicina, com o objetivo de garantir o acesso de estudantes acreanos, após decisões judiciais que vêm limitando o bônus regional — bonificação de 15% na nota do Enem, concedida desde 2019 a quem concluiu o ensino médio no estado, com a finalidade de reduzir desigualdades e incentivar a fixação de profissionais de saúde no Acre.

INSCRIÇÕES IFAC

O Instituto Federal do Acre (Ifac), Campus Baixada do Sol, abriu processo seletivo para 35 vagas remanescentes no curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, com início no segundo semestre de 2025 e aulas no turno vespertino. As inscrições vão até 15 de agosto de forma presencial, das 8h às 15h, na sede do campus (Rodovia AC-90, Km 20). Também é possível se inscrever por e-mail até 17 de agosto, pelo endereço [email protected].

INSCRIÇÕES IFAC II

O IFAC, por meio do campus Rio Branco, abriu inscrições para o curso de Especialização em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio (Gepem), oferecido na modalidade Educação a Distância (EaD) pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). São 292 vagas distribuídas entre os polos de Brasiléia, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Acrelândia, Feijó, Sena Madureira e Rio Branco. O curso, com carga horária de 360 horas ao longo de um ano, inclui atividades na plataforma Moodle, momentos presenciais e a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Voltado para gestores e coordenadores pedagógicos das escolas estaduais de Ensino Médio, o programa visa aprimorar a gestão escolar. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas ao e-mail [email protected], em dias úteis e horário comercial.

VACINA CONTRA O SARAMPO

Casos de sarampo na Bolívia, Peru e Acre levaram a Secretaria de Saúde de Rio Branco a reforçar a importância da vacinação. Nos últimos dois meses, foram aplicadas mais de 4.500 doses na capital e 27 mil no estado. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da família e URAPs. O Ministério da Saúde recomendou uma “dose zero” para crianças entre seis meses e um ano, além das doses padrão da tríplice viral para adultos conforme faixa etária. Quem estiver com o esquema incompleto deve atualizar a vacinação.

OLIMPÍADA DO TESOURO DIRETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef) 2025, voltada para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. O objetivo é incentivar o aprendizado sobre finanças pessoais e investimentos. Na edição de 2024, duas escolas estaduais do Acre, Maria Lima de Souza e Presbiteriana, de Cruzeiro do Sul, foram premiadas com laboratórios de robótica e informática, além de medalhas, em reconhecimento ao trabalho de professores e alunos na área.

OLIMPÍADA DO TESOURO DIRETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA II

A Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira é uma iniciativa nacional gratuita promovida pelo Tesouro Nacional e a Bolsa de Valores do Brasil (B3), com apoio do MEC e outras instituições, que visa incentivar o conhecimento financeiro entre adolescentes e jovens. O objetivo é ensinar finanças pessoais, investimentos e economia, estimulando o interesse pela gestão financeira por meio de competições e atividades práticas, preparando os estudantes para decisões financeiras conscientes e responsáveis.

ATUALIZAÇÕES

* Um dos casais mais comentados da cidade, que vinha fazendo mistério sobre o casamento que aconteceria neste semestre, acabou cancelando tudo de última hora. Boatos indicam que uma crise inesperada abalou a relação e que nem os mais próximos foram avisados a tempo. A cidade inteira está em choque, esperando o desfecho.

* Um nome forte da igreja evangélica foi visto em uma festa privada, regada a muita bebida e pessoas da alta sociedade, apesar de estar defendendo publicamente um discurso rígido contra esse tipo de evento. O flagrante já virou assunto na roda dos influentes da cidade, causando desconforto e reclamações.

* Um empresário de destaque, casado há anos, está sendo apontado como protagonista de um romance secreto com uma figura pública, uma relação que pode abalar reputações e alianças no meio social. As conversas nos bastidores são intensas, e todo mundo quer saber quem são os dois.

Uma figura conhecida da mídia acreana está no centro de uma investigação sobre documentos falsificados para garantir vantagens em contratos e eventos. A notícia caiu como uma bomba e promete movimentar o meio artístico da capital.

Lembrem-se que todos podem colaborar com as matérias da coluna, podem enviar notas para meu e-mail.

Até semana que vem!