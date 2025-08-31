Com 14 anos de história, Maternidade de Cruzeiro do Sul é referência no interior do Acre

O Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, conhecido popularmente como Maternidade de Cruzeiro do Sul, completou neste mês de agosto 14 anos de assistência materno-infantil, consolidando-se como a principal referência do interior do Acre.

Inaugurada em 2011, a unidade atende gestantes e crianças de todos os municípios do Vale do Juruá: Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Feijó. Além de municípios do sudoeste do Amazonas, como Guajará, Ipixuna e Eirunepé.

Desde sua inauguração, a maternidade já realizou 38.822 partos, sendo 53% normais (20.168) e 47% cesarianas (19.076), com uma média anual de 2.773 procedimentos.

Além disso, a unidade realiza consultas especializadas em ginecologia e obstetrícia de alto risco, exames como mamografia e ultrassonografia, além de cirurgias ginecológicas eletivas.

Com estrutura de média e alta complexidade, a Maternidade conta ainda com 10 leitos de UTI Neonatal, garantindo assistência integral e de qualidade para mães e recém-nascidos.

Somente em 2024, foram registrados 12.617 atendimentos de urgência e emergência, com média de 34 por dia. Já em 2025, até junho, o número chegou a 6.837 atendimentos, o que corresponde a uma média diária de 38.

Histórias que marcam vidas

Mais do que números, a Maternidade é palco de histórias de acolhimento e esperança. A jovem Lídia de Souza destacou a segurança encontrada no atendimento: “Eu nem esperava estar aqui agora, mas por um acaso precisei vir até a maternidade fazer um exame e descobri que minha neném estava com 4 quilos. A doutora prontamente se disponibilizou para fazer minha cesariana e eu confiei na equipe. Fui muito bem cuidada e não senti nada.”

Já Kevili Santos, transferida de Marechal Thaumaturgo pelo TFD e que teve parto normal, ressaltou a dedicação dos profissionais: “Cheguei até aqui transferida de Marechal Thaumaturgo e, desde o dia que cheguei na maternidade, fui muito bem assistida e atendida. Gostei da dedicação e da experiência de cada profissional.”

Compromisso com a vida

Para a gerente da unidade, Iglê Monte, os 14 anos de história da Maternidade traduzem uma trajetória de avanços e dedicação contínua: “Ao longo dos anos, o serviço vem sendo qualificado com importantes incrementos em recursos materiais e humanos. Ainda temos muitos desafios pela frente, mas a cada etapa buscamos melhorar cada vez mais.”

Já a coordenadora Regional de Saúde do Juruá, Diani Carvalho, reforça que o serviço é um marco para toda a região: “Como chefe da Coordenação Regional de Saúde do Juruá, acompanho de perto o trabalho que vem sendo realizado e posso afirmar, com muito orgulho, que esse serviço tem transformado realidades. É certo que a busca pela qualidade e excelência são constantes e é uma preocupação real do governo. Dessa forma, estamos investindo na qualificação dos profissionais. Isso é fruto do empenho incansável de toda a equipe multiprofissional da maternidade, formada por profissionais comprometidos com a vida e com o bem-estar das nossas famílias.”

Com apenas 14 anos de existência, a Maternidade de Cruzeiro do Sul já se consolidou como uma das estruturas mais importantes da saúde pública acreana, garantindo assistência de qualidade, salvando vidas e contribuindo para o desenvolvimento humano e social de toda a região.

Por Emanoely Oliveira.