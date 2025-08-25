Com 190 servidores, CapacitaSuas é aberto no Juruá pela governadora em exercício Mailza Assis

A governadora em exercício do Acre e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, participou nesta segunda-feira, 25, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, da aula inaugural do Programa Nacional de Capacitação dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSuas).

A formação, que ocorre de 25 a 29 de agosto no Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora), reúne 190 servidores estaduais e municipais da regional do Juruá, vindos de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Feijó e Tarauacá. A ação é promovida pelo governo do Estado, por meio da SEASDH, em parceria com o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr).

Nesta etapa, estão sendo ofertados cursos de atualização sobre Reordenamento da Proteção Social Básica e Especial, Introdução ao Exercício do Controle Social, Vigilância Socioassistencial e Gestão Orçamentária e Financeira.

Durante a abertura, Mailza destacou a relevância do programa. “A assistência social é a porta de entrada para a garantia de direitos. Estamos atentos e trabalhando para proteger nossas crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis. Esse trabalho só é possível porque contamos com vocês, servidores, que chegam diretamente às famílias acreanas”, afirmou.

O evento contou ainda com apresentações culturais dos corais do Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanon) e do Centro Social dos Direitos da Criança e do Adolescente e Família (Cesdicaf).

Participaram da cerimônia o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; o deputado federal Coronel Ulysses; o deputado estadual André Vale; a juíza Marilene Goulart Veríssimo; além de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e Polícia Rodoviária Federal.

Para os profissionais da área, a capacitação representa oportunidade de fortalecimento da política socioassistencial. A assistente social Natana Bezerra, de Marechal Thaumaturgo, afirmou que espera aplicar os novos aprendizados em benefício da população. Já Maria Antônia Menezes, psicóloga de Porto Walter, ressaltou que a atualização era aguardada há 12 anos. “Vai nos fortalecer na prática e levar mais qualidade aos usuários”, disse.

O prefeito Zequinha Lima classificou o retorno do CapacitaSuas como um marco. “À medida que um profissional da assistência é qualificado, o serviço chega com mais qualidade aos usuários. Quem ganha são os municípios e o estado”, destacou.

A secretária de Assistência Social de Mâncio Lima, Ângela Valente, levou uma equipe de 20 servidores para o treinamento. “Precisamos entender a política de fato para garantir os direitos de quem mais precisa. É na ponta que esse trabalho faz a diferença”, declarou.

O CapacitaSuas é uma estratégia do governo federal voltada à qualificação contínua de gestores, conselheiros e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), fortalecendo a gestão e melhorando os serviços prestados à população.

Com informações da assessoria