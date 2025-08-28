com-28-centros-esportivos-revitalizados,-sp-amplia-acesso-ao-esporte

Seja para quem busca saúde, convivência ou iniciação em um esporte, os centros esportivos municipais de São Paulo têm sido opções práticas e seguras. Desde 2021, a Prefeitura de São Paulo trabalha na revitalização desses espaços, e mais de R$ 315 milhões já foram investidos em 28 obras, como São Amaro, José Bonifácio, Casa Verde, Jaguaré, Vila Guarani e Ipiranga. As reestruturações abrangem todas as regiões da cidade e vão além da manutenção básica, com foco em acessibilidade, readequação elétrica e hidráulica, climatização de ambientes, cobertura de quadras e iluminação modernizada. Dessa forma, mais pessoas estão com acesso gratuito à prática esportiva com infraestrutura de alto padrão.

Uma dessas pessoas é Andressa Alves, que treina karatê no Centro Esportivo Curuçá, na zona leste. Acompanhada da filha Luiza, 11 anos, que também pratica a atividade, a professora se prepara para o Mundial de Karatê Shotokan em San Fernando, na Espanha, que será realizado de 19 a 22 de setembro de 2025. “O que começou com uma tradição de família, iniciada pelo meu pai, hoje é um estilo de vida. Já são seis anos treinando o karatê juntas e, depois de vivenciar algumas experiências ruins, consegui passar na seletiva da categoria máster e irei disputar na Espanha, aos 46 anos”, compartilha.

Mãe também da pequena Lara, de 7 anos, Andressa revela que elas treinam pelo menos duas vezes na semana no Centro Esportivo Curuçá. “Somos frequentadoras assíduas e sempre destaco a limpeza do local, os ventiladores, os banheiros confortáveis, os tatames que usamos para o treinamento e ainda a reforma da piscina, que ficou excelente e sempre utilizamos nas férias”, aponta.

“É um lugar muito bom e seguro para se treinar. Convido todas as mulheres que querem aprender a se defender a conhecer as aulas gratuitas de karatê. A defesa pessoal é um conhecimento muito importante para nós.” Andressa Alves

Andressa Alves e a filha Luiza

Andressa Alves e a filha Luiza

Melhorias

Com mais de 874 mil pessoas associadas à rede e cerca de 814 mil acessos mensais, os centros são verdadeiros refúgios de bem-estar para os moradores de São Paulo. Segundo a prefeitura, o objetivo é que toda a rede passe por reformas nos próximos meses.

Das estruturas que foram revitalizadas, destaca-se o Centro Esportivo Santo Amaro – Joerg Bruder, na zona sul, que passou por uma ampla reforma, com investimento de R$ 13,4 milhões. A comunidade agora tem à disposição um complexo esportivo moderno e seguro, com piscinas aquecidas, campos de grama sintética, estrutura profissional para boxe, pistas de skate e câmeras do programa Smart Sampa.

Na zona leste, o Centro Esportivo José Bonifácio é acessado por 15 mil pessoas por mês. Com investimento de R$ 33,7 milhões, o espaço foi totalmente revitalizado, ganhou novas instalações e foi transformado em uma unidade do Centro Olímpico Municipal. Agora, o local conta com quadras de malha, ginásios poliesportivos, quadras abertas, piscina coberta, academia especializada para atletas, um grande ginásio de lutas, campo de futebol, quadras de areia, vestiários renovados, pista de skate, quadra de basquete com piso especial, além de nova sala administrativa e sistemas hidráulico e elétrico totalmente refeitos.

Após obras de R$ 10,8 milhões, o Minibalneário Comandante Garcia D’Ávila (Casa Verde), localizado na zona norte, foi praticamente reconstruído. As piscinas adulto e infantil ganharam aquecimento, tanto a gás quanto elétrico, e passaram a ser cobertas. Além disso, a área ganhou um vestiário exclusivo e solarium. Também foi realizada uma grande reforma da quadra 1, que recebeu piso, arquibancada nova, cobertura térmica e alambrado. No ginásio, foi feita a troca do telhado, que agora tem telhas térmicas, piso novo e alambrado reformado. Também foram executadas melhorias nos banheiros, vestiários, sala de administração e casa de máquinas.

Basquete no Centro Esportivo Casa Verde, que teve a quadra renovada

Como acessar os centros esportivos

Com acesso fácil e gratuito para toda a população, os espaços oferecem mais de 60 práticas esportivas gratuitas, com acompanhamento de profissionais. Entre os esportes coletivos disponíveis, estão futebol, vôlei, basquete, futsal e handebol. As práticas individuais incluem tênis, atletismo, ginástica e natação. Um mix de artes marciais e lutas completa a grade com judô, karatê, jiu-jítsu, taekwondo, capoeira, muay thai, sumô, krav magá, entre outras.

Prática esportiva no Centro Esportivo Santo Amaro

Para usufruir das estruturas e participar das aulas, é necessário obter uma carteirinha gratuita. O processo pode ser feito presencialmente — com apresentação de foto 3×4, RG, CPF e comprovante de endereço — ou pelo Portal 156, de forma digital. O documento é aceito em todas as unidades da rede. A carteirinha fica pronta em até sete dias úteis e pode ser usada tanto na versão impressa quanto digital. Não há cobrança de mensalidades ou taxas para utilizar os espaços e participar das atividades regulares.

Inclusão

O público acima de 60 anos também encontra nos CE, um espaço para cuidar da saúde com a prática de exercícios físicos e atividades adaptadas. Os Centros Esportivos Tiquatira e Juscelino Kubitschek, por exemplo, oferecem pilates e ginástica para pessoas da terceira idade.

No Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret) e no CE Vila Brasilândia, são oferecidas aulas de vôlei adaptado para adultos e idosos.

Atividade feita no Centro Esportivo Ipiranga 2 – Balneário Joel Carlos Nelli

Os equipamentos da Prefeitura também contam com aulas voltadas a pessoas com deficiência, como o CE Mooca, que tem na sua grade aulas de Judô Paraolímpico e, em 2024, recebeu atletas brasileiros durante a preparação para os Jogos Paraolímpicos de Paris 2024.

O Centro Esportivo Mané Garrincha e o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) também atuam no esporte adaptado e recebem as aulas da Associação Paradesportiva JR SP, que tem a missão de valorizar e ampliar a visibilidade e o potencial da pessoa com deficiência intelectual por meio do esporte, oferecendo atividades como ginástica, dança, futsal, natação e atletismo.

