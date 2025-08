Com agenda intensa, DJ Bhaskar, irmão de Alok, revela ao ContilNet como equilibra carreira e bem-estar

Durante entrevista exclusiva ao ContilNet, o DJ Bhaskar, irmão do também DJ Alok, falou sobre os desafios de manter a saúde física e mental em meio a uma rotina intensa de turnês internacionais. Segundo ele, conciliar bem-estar com a agenda de shows exige disciplina, apoio familiar e momentos de lazer.

“É um desafio. Muita gente luta com isso: noites mal dormidas, alimentação zoada na estrada… Mas eu me equilibro bem. Minha esposa é bem do ‘fit’, então ela me puxa também. Enquanto tô em casa, me policio bastante pra me alimentar bem, me exercitar, porque precisa desse equilíbrio”, afirmou.

Bhaskar destacou que, mesmo com a agenda apertada, passando, por vezes, apenas 20 dias no Brasil antes de viajar novamente, consegue manter a imunidade alta. “Graças a Deus, eu fico doente muito pouco”, disse.

O artista também ressaltou a importância dos momentos de descanso como forma de preservar a saúde mental. “A gente tá sempre proporcionando lazer e felicidade pros outros, então eu tiro meus momentos pra curtir também. Vou pra lugares onde não vou tocar ou só faço um show e fico a semana ali relaxando. Isso tira um pouco da pressão”, contou.