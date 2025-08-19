19/08/2025
Com até 90% de desconto, prazo para adesão ao Refis do IPTU em Rio Branco termina em agosto

O programa garante descontos de até 90% em juros e multas e permite o parcelamento em até 60 meses

A Prefeitura de Rio Branco está na reta final do prazo para que contribuintes regularizem seus débitos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por meio do Programa de Recuperação Fiscal (Refis). A iniciativa segue disponível até o dia 29 de agosto e oferece condições especiais para quem possui dívidas em atraso.

O Refis foi lançado em 22 de abril e é considerado pela prefeitura uma das principais ferramentas para estimular a quitação de débitos/ Foto: Marcos Araújo, Secom

O programa garante descontos de até 90% em juros e multas e permite o parcelamento em até 60 meses. Nesse caso, quanto maior o número de parcelas, menor o percentual de desconto aplicado. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Finanças e, segundo a gestão, já registrou grande adesão dos moradores da capital acreana.

De acordo com o chefe da Divisão do IPTU, Cláudio Romero, a procura tem sido expressiva, refletindo o interesse da população em se manter regularizada junto ao município. Ele reforça que os contribuintes que ainda não buscaram a negociação devem aproveitar a oportunidade.

“A procura tem sido excelente. A população tem atendido ao chamado e buscado negociar seus débitos em atraso. É uma oportunidade com descontos significativos em juros e multas, algo muito positivo para todos”, afirmou.

O Refis foi lançado em 22 de abril e é considerado pela prefeitura uma das principais ferramentas para estimular a quitação de débitos e fortalecer a arrecadação municipal, garantindo mais recursos para investimentos na cidade.

PUBLICIDADE
