Com atrações nacionais, Festival da Farinha terá 100 artistas e noite gospel em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza, entre os dias 27 e 30 de agosto, mais uma edição do Festival da Farinha. O evento contará com uma programação diversificada que reunirá cerca de 100 artistas, entre nomes nacionais e talentos locais.

As atrações principais ficam por conta da cantora Marília Tavares, que se apresenta no dia 28, e de Evoney Fernandes, que sobe ao palco no encerramento, dia 30. Durante todas as noites, artistas locais também terão espaço garantido, incluindo cantores, DJs, dançarinos e grupos culturais.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, a proposta é valorizar a identidade cultural do Vale do Juruá e integrar diferentes estilos musicais e manifestações artísticas.

“Durante as quatro noites, mesmo com os shows nacionais, teremos artistas locais em destaque, além de DJs, grupos de dança e bandas da cidade. A ideia é celebrar nossa cultura e também trazer grandes nomes da música brasileira”, destacou.

A primeira noite, em 27 de agosto, será dedicada ao público evangélico, com uma programação gospel das 20h às 23h. Haverá apresentações de um DJ, além de três bandas da Assembleia de Deus, acompanhadas de momentos de oração e intercessão conduzidos por pastores.

“É de grande importância a Igreja estar envolvida em um evento dessa dimensão. O Festival da Farinha não é apenas cultural, mas também social, e a Igreja tem o papel de levar uma mensagem de fé, de esperança e de oração pelas famílias e por toda a comunidade”, afirmou o pastor Carlos Alberto, líder da Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul.

O palco principal será destinado aos shows musicais e o palco alternativo às apresentações culturais e à agricultura familiar. Entre os destaques locais, estão nomes como Vanete Lima, que participa do festival desde a primeira edição.

“Para mim, como artista, o Festival da Farinha é uma celebração da nossa cultura e da força do nosso povo. É fundamental que a prefeitura valorize nossas tradições e incentive os talentos locais”, disse a cantora.

O cantor Bruno Barros também reforçou a importância do evento para a identidade da região:

“Esse festival fala da nossa terra e do maior bem que temos, que é a farinha. Representa a nossa história e o trabalho das famílias que a produzem. Estar nesse palco é motivo de orgulho.”

Programação

•27 de agosto: Abertura com Noite Gospel

•28 de agosto: Show nacional com Marília Tavares

•29 de agosto: Noite dedicada a artistas locais, DJs e grupos de dança

•30 de agosto: Encerramento com show de Evoney Fernandes.