Com boa atuação em casa, Botafogo vence Bragantino pelo Brasileirão

Na noite deste sábado (30/8), o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 4 x 1, resultado que deixa o Fogão na briga pelas primeiras colocações da Série A do Brasileirão, enquanto o Bragantino estaciona na 8ª colocação. Os gols foram marcados por Danilo, Newton, Savarino e Montoro para os donos da casa, e John John para os visitantes.

O jogo

O confronto mal havia começado e o Botafogo abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Danilo recebeu de fora da área, tirou a marcação e arriscou de longe, mas o goleiro Cleiton acabou aceitando: 1 x 0 para os donos da casa. Porém, o Alvinegro não teve muito tempo para comemorar.

Minutos depois, o Red Bull Bragantino empatou com gol de John John. Após cobrança rápida de lateral, o meia recebeu sozinho e teve tempo para pensar bastante na hora da finalização. O duelo no Estádio Nilton Santos estava muito movimentado e o Botafogo voltou a ficar à frente do placar.

Aos 32 minutos, Danilo roubou a bola no campo de ataque e tocou para Jeffinho. O meia bateu para o gol, mas a finalização explodiu na defesa. Na sobra, Newton mandou para o fundo das redes: 2 x 1 para o Botafogo. O Glorioso ainda teve tempo de marcar no fim da etapa inicial.

Após boa trama dos jogadores do clube Alvinegro, Savarino recebeu de fora da área e bateu bonito para o gol. A bola morreu no fundo das redes, mais uma vez sem chances para Cleiton. Depois, o árbitro encerrou os primeiros 45 minutos de jogo.

Botafogo e Red Bull Bragantino gastaram todos os gols na etapa inicial. No segundo tempo, o Glorioso continuou na pressão em cima dos visitantes, inclusive colocando bola na trave. Após várias chances, a rede foi balançada nos acréscimos, com Montoro, que fechou o caixão dos visitantes: 4 x 1.

Por conta da Data FIFA, Botafogo e Red Bull Bragantino terão um período de treinamentos. O Glorioso entra em campo no dia 11 de setembro, pela Copa do Brasil. O duelo contra o Vasco será no Estádio Nilton Santos, às 19h30. Já o Bragantino volta a jogar no dia 14 de setembro, pela Série A do Brasileirão. A equipe recebe o Sport, às 11h.