Com Brasil em quadra, Mundial de Vôlei Feminino começa nesta sexta-feira

A Seleção Brasileira feminina de vôlei inicia nesta sexta-feira (22/8) sua caminhada no Campeonato Mundial, que acontece na Tailândia. O time comandado por José Roberto Guimarães estreia contra a Grécia, às 9h30 (horário de Brasília).
O Brasil vai em busca do primeiro título da competição. Até hoje, a equipe acumula quatro vice-campeonatos (1994, 2006, 2010 e 2022). Para manter vivo o sonho da conquista, 14 atletas foram convocadas. A ponteira Ana Cristina, uma das principais jogadoras, segue fora por conta de lesão no menisco.
Convocadas para o Mundial
-
Líberos: Laís e Marcelle
-
Levantadoras: Macris e Roberta
-
Opostas: Rosamaria, Kisy e Tainara
-
Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia
-
Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
O Brasil está no Grupo C, que além da Grécia, conta também com França e Porto Rico. Os dois melhores avançam ao mata-mata.
Confrontos da fase de grupos
-
Brasil x Grécia – 22/8 – 9h30
-
Brasil x França – 24/8 – 9h30
-
Brasil x Porto Rico – 26/8 – 9h30
A seleção chega embalada após boa campanha na Liga das Nações, quando ficou com o vice-campeonato ao ser superada pela Itália.
Favoritos ao título
Entre os principais rivais do Brasil estão:
-
Itália, atual campeã da VNL, liderada por Paola Egonu e Monica De Gennaro.
-
Turquia, vivendo sua melhor fase com destaque para Melissa Vargas e Ebrar Karakurt.
-
Sérvia, bicampeã mundial consecutiva, comandada por Tijana Boskovic.
-
Além de Polônia, Estados Unidos e China, que também entram fortes na disputa.
Premiação
A FIVB anunciou um aumento nos prêmios do Mundial:
-
A MVP da competição receberá US$ 100 mil (cerca de R$ 540 mil).
-
Cada atleta do time ideal ganhará US$ 50 mil (aproximadamente R$ 270 mil).
-
A seleção campeã levará US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões).
-
O vice fica com US$ 500 mil e o terceiro lugar, com US$ 250 mil.
Fonte: FIVB e agências internacionais | Redigido por ContilNet Notícias