Com Brasil em quadra, Mundial de Vôlei Feminino começa nesta sexta-feira

Seleção Brasileira estreia contra a Grécia em busca do título inédito

A Seleção Brasileira feminina de vôlei inicia nesta sexta-feira (22/8) sua caminhada no Campeonato Mundial, que acontece na Tailândia. O time comandado por José Roberto Guimarães estreia contra a Grécia, às 9h30 (horário de Brasília).

O Brasil vai em busca do primeiro título da competição. Até hoje, a equipe acumula quatro vice-campeonatos (1994, 2006, 2010 e 2022). Para manter vivo o sonho da conquista, 14 atletas foram convocadas. A ponteira Ana Cristina, uma das principais jogadoras, segue fora por conta de lesão no menisco.

Convocadas para o Mundial

  • Líberos: Laís e Marcelle

  • Levantadoras: Macris e Roberta

  • Opostas: Rosamaria, Kisy e Tainara

  • Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia

  • Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

O Brasil está no Grupo C, que além da Grécia, conta também com França e Porto Rico. Os dois melhores avançam ao mata-mata.

Confrontos da fase de grupos

  • Brasil x Grécia – 22/8 – 9h30

  • Brasil x França – 24/8 – 9h30

  • Brasil x Porto Rico – 26/8 – 9h30

A seleção chega embalada após boa campanha na Liga das Nações, quando ficou com o vice-campeonato ao ser superada pela Itália.

Favoritos ao título

Entre os principais rivais do Brasil estão:

  • Itália, atual campeã da VNL, liderada por Paola Egonu e Monica De Gennaro.

  • Turquia, vivendo sua melhor fase com destaque para Melissa Vargas e Ebrar Karakurt.

  • Sérvia, bicampeã mundial consecutiva, comandada por Tijana Boskovic.

  • Além de Polônia, Estados Unidos e China, que também entram fortes na disputa.

Premiação

A FIVB anunciou um aumento nos prêmios do Mundial:

  • A MVP da competição receberá US$ 100 mil (cerca de R$ 540 mil).

  • Cada atleta do time ideal ganhará US$ 50 mil (aproximadamente R$ 270 mil).

  • A seleção campeã levará US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões).

  • O vice fica com US$ 500 mil e o terceiro lugar, com US$ 250 mil.

