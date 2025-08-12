Com clássicos, duelos das quartas da Copa do Brasil estão definidos

Os oito times que seguem na Copa do Brasil conheceram seus adversários das quartas de final em um sorteio realizado nesta terça-feira (12/8) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A fase contará com dois clássicos estaduais: Cruzeiro x Atlético-MG e Vasco x Botafogo.

Confira os duelos:

Cruzeiro x Atlético-MG

Corinthians x Athletico-PR

Botafogo x Vasco

Fluminense x Bahia

QUEM VAI SER O CAMPEÃO? 🏆 Os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a grande decisão estão definidos! 🔥 Agora é coração acelerado e emoção até o fim… Que venham os jogos! Curtiram? #CopaBetanoDoBrasil 🇧🇷 pic.twitter.com/Yvg6jANQQV — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 12, 2025

Além dos jogos das quartas, o chaveamento até a grande final foi definido. De um lado da chave estão Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians e Athletico-PR. Do outro, estão Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia.

As partidas têm como datas-base 27 de agosto e 11 de setembro. Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e Corinthians decidirão as vagas em casa.

Fonte: CBF

Redigido por Contilnet.