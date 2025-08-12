12 de agosto de 2025
Com clássicos, duelos das quartas da Copa do Brasil estão definidos

Cruzeiro x Atlético-MG e Vasco x Botafogo estão entre os confrontos definidos em sorteio na sede da CBF

Os oito times que seguem na Copa do Brasil conheceram seus adversários das quartas de final em um sorteio realizado nesta terça-feira (12/8) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A fase contará com dois clássicos estaduais: Cruzeiro x Atlético-MG e Vasco x Botafogo.

Friedemann Vogel/Getty Images

Confira os duelos:

  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Botafogo x Vasco
  • Fluminense x Bahia

Além dos jogos das quartas, o chaveamento até a grande final foi definido. De um lado da chave estão Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians e Athletico-PR. Do outro, estão Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia.

As partidas têm como datas-base 27 de agosto e 11 de setembro. Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e Corinthians decidirão as vagas em casa.

Fonte: CBF

Redigido por Contilnet.

