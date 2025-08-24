com-dois-de-chris-ramos,-botafogo-vence-o-juventude-de-virada

Virada em Caxias do Sul. Neste domingo (24/8), Juventude e Botafogo se enfrentaram no Alfredo Jaconi pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso venceu de virada por 3 x 1 com gols de Alex Telles e dois de Chris Ramos. Batalla fez para os donos da casa.
Resultado manteve o Botafogo na 5ª posição com 32 pontos. O Juventude permanece na zona do rebaixamento com 18 pontos, na 18ª colocação.
Leia também
-
Corinthians vence Vasco fora de casa e se distancia da zona da degola
-
Sob os olhares de Ancelotti, Bahia bate Santos e se firma no G4
Resumo da partida
A partida começou com o Botafogo dominando a partida, criando as principais chances da partida. Apesar do volume, a equipe não consegui balançar as redes. Só que aos com 29 minutos, quem fez foi o Juventude. Nenê cruzou na medida e Batalla cabeceou para abrir o placar.
A vantagem não durou muito. Aos 36, Wilker Ángel derrubou Arthur Cabral na área e a arbitragem marcou pênalti. Alex Telles bateu e empatou para o Fogão, 1 x 1.
Juventude 1×0 Botafogo
Émerson Batalla
Nenê
Brasileirão Série A | 21ª rodada
— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025
Juventude 1×1 Botafogo
Alex Telles
Brasileirão Série A | 21ª rodada
— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025
As duas equipes voltaram para a segunda etapa buscando a vitória. Tanto Juventude como Botafogo criaram chances de gols, mas não conseguiram converter as oportunidades em gols. Só que com 38 minutos, Arthur Cabral fez o pivô na entrada da área e acionou o estreante Chris Ramos, que bateu e fez o gol da virada, 2 x 1.
E a noite era de Chris Ramos. Nos acréscimos, após contra-ataque, o atacante aproveitou uma sobra e fez o terceiro gol do Botafogo, decretando a vitória.
Contragolpe rápido e Chris Ramos marca pela segunda vez: Juventude 1×3 Botafogo
Quer ver os gols do #Brasileirão? Então, segue a gente e não perca nenhum lance! pic.twitter.com/CABiHkM7Dv
— Papo de Boleiros (@_papoboleiros) August 24, 2025