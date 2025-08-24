24/08/2025
Com dois de Chris Ramos, Botafogo vence o Juventude de virada

Escrito por Metrópoles
Virada em Caxias do Sul. Neste domingo (24/8), Juventude e Botafogo se enfrentaram no Alfredo Jaconi pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso venceu de virada por 3 x 1 com gols de Alex Telles e dois de  Chris Ramos. Batalla fez para os donos da casa.

Resultado manteve o Botafogo na 5ª posição com 32 pontos. O Juventude permanece na zona do rebaixamento com 18 pontos, na 18ª colocação.

Resumo da partida

A partida começou com o Botafogo dominando a partida, criando as principais chances da partida. Apesar do volume, a equipe não consegui balançar as redes. Só que aos com 29 minutos, quem fez foi o Juventude. Nenê cruzou na medida e Batalla cabeceou para abrir o placar.

A vantagem não durou muito. Aos 36, Wilker Ángel derrubou Arthur Cabral na área e a arbitragem marcou pênalti. Alex Telles bateu e empatou para o Fogão, 1 x 1.

Juventude 1×0 Botafogo

⚽ Émerson Batalla
🥾 Nenê

🏆 Brasileirão Série A | 21ª rodada

pic.twitter.com/TobONi6Hx7

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025

Juventude 1×1 Botafogo

⚽ Alex Telles

🏆 Brasileirão Série A | 21ª rodada

pic.twitter.com/QuYrGbXnse

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025

As duas equipes voltaram para a segunda etapa buscando a vitória. Tanto Juventude como Botafogo criaram chances de gols, mas não conseguiram converter as oportunidades em gols. Só que com 38 minutos, Arthur Cabral fez o pivô na entrada da área e acionou o estreante Chris Ramos, que bateu e fez o gol da virada, 2 x 1.

E a noite era de Chris Ramos. Nos acréscimos, após contra-ataque, o atacante aproveitou uma sobra e fez o terceiro gol do Botafogo, decretando a vitória.

Contragolpe rápido e Chris Ramos marca pela segunda vez: Juventude 1×3 Botafogo

🔥 Quer ver os gols do #Brasileirão? Então, segue a gente e não perca nenhum lance! 📲⚽pic.twitter.com/CABiHkM7Dv

— Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) August 24, 2025

 

