Com duas vitórias, Flamengo elimina Inter e avança na Libertadores

Em noite decisiva de Libertadores no Beira-Rio, o Flamengo venceu o Internacional por 2 x 0 e se classificou para as quartas de final da competição. Em partida realizada nesta quarta-feira (20/8), Arrascaeta marcou ainda no primeiro tempo e aos 43 da segunda etapa, Pedro selou a classificação do Rubro-Negro.

Leia também

Com o resultado da partida, o time carioca se classificou com o agregado final de 3 x 0. Nas quartas de final, o Flamengo enfrentará o Estudiantes, da Argentina. Por ter tido melhor campanha na fase de grupos da competição, os argentinos serão mandantes no confronto de volta.

O jogo estava pronto, foram decididos os lados, os capitães se cumprimentaram, mas, uma grande quantidade de papéis picados caíram do teto do Beira-Rio e infestaram o gramado. O juiz solicitou que o campo fosse limpado e o apito inicial demorou 20 minutos além do horário previamente marcado.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Flamengo vence os dois jogos contra o Inter e está classificado para as quartas da Libertadores

Pedro H. Tesch/Getty Images) 2 de 6

Devido excesso de papel picado, partida iniciou 20 minutos depois do programado

Pedro H. Tesch/Getty Images 3 de 6

Aos 27 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta marcou o único gol do jogo

Pedro H. Tesch/Getty Images) 4 de 6

Bruno Henrique teve dois gols anulados na partida

Pedro H. Tesch/Getty Images) 5 de 6

O Internacional está eliminado da Libertadores

Pedro H. Tesch/Getty Images 6 de 6

Pedro marcou o segundo gol do Flamengo contra o Internacional

Pedro H. Tesch/Getty Images

Mesmo com clima de decisão no Beira-Rio e seus arredores, quem começou a festa foi o Flamengo. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Samuel Lino finalizou dentro da área, Rochet defendeu, mas não afastou. No rebote, Gonzalo Plata cabeceou para o lado e de primeira, sem deixar a bola bater do chão, Arrascaeta finalizou para abrir o placar do jogo de volta.

Veja o gol do Arrascaeta:

Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Bruno Henrique ampliou, mas o juiz invalidou o gol por impedimento do atacante rubro-negro. Na segunda etapa, aos 19, o jogador marcou pela segunda vez, mas novamente teve lance anulado por posição irregular.

Aos 37 minutos do segundo tempo, o Internacional até chegou acertar a trave do Flamengo, mas o time carioca ampliou. Aos 43, após rebote de escanteio, Luiz Araújo recebeu no lado esquerdo ataque, cruzou para área, Léo Pereira não alcançou, mas Pedro estufou as redes e garantiu a classificação do Rubro-Negro.