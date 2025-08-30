Com gol de João Pedro, Chelsea vence e assume liderança do campeonato

O Chelsea enfrentou o Fulham, na manhã deste sábado (30/8), no Standford Bridge, em Londres. Com o apoio da torcida, os Azuis venceram por 2 x 0 e assumiram a primeira colocação na tabela, com sete pontos. No entanto, time está somente um ponto à frente de Arsenal, Tottenham e Liverpool, que ainda jogam nesta rodada.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Enzo Fernández marcou o segundo gol do Chelsea
Com o resultado, o Chelsea chegou a sete pontos
Com o resultado, o Chelsea chegou a sete pontos
João Pedro abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo
João Pedro abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo
Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images
A partida abriu a 3ª rodada da Premier League. O responsável por colocar o Chelsea na frente foi João Pedro, uma das contratações de maior destaque nesse meio de ano. Após cobrança de escanteio, já nos acréscimos do primeiro tempo, o brasileiro pulou mais alto na área para cabecear a bola para as redes.
Com um minuto da segunda etapa, foi marcada pênalti para os Blues e Enzo Fernandéz assumiu a responsabilidade. O goleiro adversário ainda acertou o canto esquerdo escolhido pelo jogador argentino, mas o chute no canto deixou impossível de impedir a bola de entrar.
O Chelsea só entra em campo novamente dia 13 de setembro, contra o Brentford, pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. Assim como o Fulham, que terá o Leeds como adversário no mesmo dia.