Com gol relâmpago, Mirassol goleia Bahia e se mantém no G6

No jogo entre as duas supresas desta temporada, o Mirassol mostrou a superioridade e venceu o Bahia, na noite deste domingo (31/8). Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Maião, no interior paulista, o Leão Caipira chegou ao placar de 5 x 1.

O resultado manteve o time da casa na 6ª colocação e ainda abriu três pontos em relação ao São Paulo, que está em 7º lugar. Apesar da goleada, o Tricolor Baiano permaneceu na 4ª posição.

As portas da goleada foram abertas com menos de dois minutos de bola rolando. Em escanteio, a bola foi em direção do primeiro pau e João Victor foi ao encontro dela, para balançar as redes.

O placar aberto embalou o Leão Caipira, que dominou a partida. Aos 20 minutos, o time da casa ampliou. O goleador do Mirassol na temporada, Chico da Costa, não podia deixar de contribuir ao atropelo. Recebeu a bola na pequena área e, com a sola da chuteira, marcou de voadora. Este foi o 5º gol do atacante em nove jogos.

Apenas nove minutos depois, a rede balançou novamente. O Mirassol foi para o ataque, e a primeira finalização foi travada pelo goleiro Ronaldo. Mas o rebote não foi disperdiçado por Lucas Ramon, que marcou o terceiro do jogo.

O quarto gol saiu no segundo tempo. O Leão parecia ter colocado o pé no freio, mas, aos 13 minutos da etapa final, aumentou a diferença. Após três tentativas de chutes impedidas pelos defensores do Bahia, Alesson sobrou sozinho com a bola para marcar o dele.

Não satisfeito, Christian recebeu a bola rasteira cruzada pelo lado direito e marcou o 5º para finalizar a goleada.

O Bahia ainda conseguiu diminuir, faltando três minutos para o fim da partida. Rodrigo Nestor finalizou alto, sem chance de defesa para o goleiro Walter.