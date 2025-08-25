Com gol solitário de Edson Carioca, Mirassol vence Fortaleza

Na continuação da 21ª rodada da Série A do Brasileirão, o Fortaleza recebeu o Mirassol no Estádio Castelão neste domingo (24/8). No duelo dos Leões, o time de São Paulo se deu melhor e venceu por 1 x 0. Edson Carioca marcou o gol da vitória.

Mesmo atuando fora de casa, quem tomou as rédeas da partida foi o Mirassol, que teve um gol anulado logo aos 12 minutos. Depois o Leão do interior de São Paulo abriu o placar.

Edson Carioca disputou a posse de bola com três marcadores dentro da área e finalizou para o gol: 1 x 0. O Fortaleza teve a chance de empatar no lance seguinte, mas Walter defendeu a cobrança de Bareiro.

Fortaleza 0x1 Mirassol Edson Carioca Brasileirão Série A | 21ª rodada Sigam @DiarioGols pic.twitter.com/UAAfMSW8eN — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025

Ambos os times voltaram com ímpeto dos vestiários e criaram chances de gol logo nos primeiros minutos da etapa final. O tempo foi passando e as finalizações perigosas ficaram escassas. Com isso, a rede não foi balançada nos 45 minutos finais.

Com o resultado por 1 x 0, o Mirassol está na sexta colocação, com 32 pontos conquistados. O Fortaleza continua na zona de rebaixamento na penúltima posição, com 15 pontos.