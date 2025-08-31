Com golaço, Vitória vence Atlético-MG e sai da zona da degola

Pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão, Vitória e Atlético-MG se enfrentaram no Estádio Barradão, em Salvador, na noite deste domingo (31/8). Os donos da casa venceram por 1 x 0, com golaço marcado por Erick, logo nos minutos iniciais.

Com o triunfo, o Vitória sai provisoriamente da zona de rebaixamento e estaciona na 16ª colocação, com 22 pontos. O Atlético-MG saiu da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e está em 13º, com 24 pontos.

Agora, os times terão um tempo para focarem nos treinamentos devido a pausa por conta da Data FIFA. O Vitória entra em campo dia 13 de setembro, às 16h, contra o Fortaleza, pela Série A do Brasileirão. O Galo joga pela Copa do Brasil em 11 de setembro, às 19h30, contra o Cruzeiro.

O Jogo

A primeira etapa começou com o Vitória mostrando quem manda em casa. Com cinco minutos de jogo, Erick bateu no ângulo direito da meta de Everson, abrindo o placar com um golaço, para o delírio da torcida rubro-negra.

Vitória 1×0 Atlético-MG Erick – golaço

Na sequência do primeiro tempo, o confronto mudou, já que o Vitória esperou mais o Atlético-MG, enquanto o Galo chegava com perigo ao gol adversário. Porém, a rede não foi balançada novamente nos 45 minutos iniciais, com os donos da casa levando a vantagem de 1 x 0 para os vestiários.

O duelo continuou movimentado no segundo tempo, com o Atlético-MG tomando a iniciativa e querendo empatar a todo custo. O Galo chegou a acertar a trave do goleiro Ronaldo, mas não conseguiu empatar o jogo no Barradão. O Vitória teve boas chances no fim do duelo, mas a bola não entrou.