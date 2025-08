Com ingressos esgotados, golpistas vendem cópias falsas para show de Jorge e Mateus em RB

Às vésperas do show da dupla Jorge & Mateus, marcado para este domingo (3) em Rio Branco, começaram a circular nas redes sociais diversas denúncias envolvendo a comercialização de ingressos falsificados. O caso ganhou repercussão após a jornalista Lilia Camargo divulgar o relato de uma seguidora que quase foi enganada.

A mulher contou que buscava entradas para o evento após a alta procura esgotar os pontos de venda oficiais. Foi então que se deparou com bilhetes à venda por valores entre R$ 50 e R$ 100. Segundo ela, os ingressos aparentavam ser autênticos — vinham com QR Code, nome do ponto de troca e estrutura visual similar à original.

No entanto, um detalhe chamou sua atenção: todos tinham o mesmo código de barras e número de série. “Por pouco não comprei. Só percebi que eram falsos ao comparar os bilhetes. Estavam todos com as mesmas informações numéricas”, relatou.

O nome do ponto de troca Aramix Atacado, usado nas cópias, também consta nos ingressos verdadeiros, o que tem confundido ainda mais os compradores. A suspeita é de que golpistas estejam se aproveitando da escassez de entradas e da alta demanda pelo evento para realizar fraudes.

Relatos semelhantes vêm sendo compartilhados em grupos de venda e perfis locais nas redes sociais, onde fãs trocam informações e alertas sobre os golpes. A orientação é para que o público evite adquirir ingressos fora dos canais oficiais e verifique detalhes como o número de série e o código de barras antes da compra.