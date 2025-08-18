18/08/2025
Com investimento de R$ 105 milhões, Governo inicia obras do Arco Viário de Rio Branco

A obra reforça o compromisso da gestão com a execução de projetos estratégicos para a população

O governo do Acre, por meio do Deracre (Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária), assina nesta segunda-feira (18) a ordem de serviço para o início de três lotes de obras do Arco Viário de Rio Branco. A cerimônia conta com a presença do governador Gladson Cameli e da presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O investimento nas obras é de R$105 milhões /Foto: Deracre

O projeto integra o Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (Proisa) e terá investimento total de R$105 milhões, provenientes de operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) e aporte de R$38 milhões via emenda parlamentar.

Segundo o governador Gladson Cameli, a obra reforça o compromisso da gestão com a execução de projetos estratégicos para a população. “Este é o ano do executar. Nosso objetivo é garantir a presença do Estado próxima aos acreanos e acreanas, cumprindo o que consta na nossa Constituição”, afirmou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou os benefícios que o Arco Viário trará para a capital. “Com o Arco Viário, as obras vão tirar o tráfego pesado do centro, melhorar a segurança e facilitar a vida de quem mora e trabalha na cidade. É um investimento no presente que vai gerar benefícios para toda a população no futuro”, afirmou.

O projeto prevê a pavimentação de quatro trechos, totalizando 27,78 quilômetros, e a construção da 6ª Ponte sobre o Rio Acre, com 326 metros de extensão, atualmente em fase de licitação.

A primeira etapa inclui: Trecho entre o entroncamento da Estrada do Quixadá e o entroncamento com a Rodovia Estadual AC-010, com 4.142 metros; Trecho entre a ponte sobre o Rio Acre e o entroncamento com a Estrada do Quixadá, com 6.273 metros; e Trecho entre a BR-364 (Subestação de Rio Branco) e a ponte sobre o Rio Acre, com 6.167 metros.

