Com investimento de R$ 30 milhões, Governo assina ordem de melhoria de ramais do Juruá

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), assina neste sábado, 16, a ordem de serviço para o melhoramento dos ramais do Vale do Juruá. As obras, que integram a Operação Verão 2025, totalizam investimento de R$ 30.470.021,55 e têm como objetivo melhorar o acesso às comunidades rurais, facilitar o transporte da produção agrícola e fortalecer a economia local.

O governador Gladson Camelí destacou a importância do investimento para a população rural: “Cada ramal recuperado garante mais segurança no deslocamento diário, acesso rápido a serviços essenciais e condições para que os produtores levem sua produção ao mercado”, afirmou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o impacto das obras. “Com a assinatura da ordem de serviços, iniciamos intervenções que vão transformar a rotina das famílias e fortalecer a economia local. Cada recurso aplicado busca melhorar a vida de quem depende diretamente desses ramais”, disse.

As frentes de serviço vão realizar o melhoramento das estradas vicinais com regularização do leito estradal, elevação do greide, reabertura, além da execução de obras de artes correntes e especiais.

O melhoramento será executado em 13 lotes. No Lote 1 estão os ramais 10, 11, Darcy e Tico, com 22,71 km e R$ 4.763.930,88. O Lote 2 inclui os ramais 03, João Cambão e Lua Clara, com 20,92 km e R$ 4.252.876,24. O Lote 3 abrange os ramais 12 e São Francisco, 15,48 km, R$ 3.596.227,54.

O Lote 4 contempla os ramais Centrinho e Escondido, 17 km, R$ 4.133.912,84. O Lote 5 destina-se ao ramal Ferdico, 2,29 km, R$ 483.783,68. O Lote 6 cobre os ramais Caracas e 02, 18,01 km, R$ 4.177.922,70. O Lote 7 engloba os ramais Barão e dos 20, 13,56 km, R$ 1.860.352,51. O Lote 8 beneficia o ramal Batoque, 1,93 km, R$ 347.770,26. O Lote 9 abrange o ramal Feijão Insosso, 10 km, R$ 1.723.385,51.

O Lote 10 contempla o ramal Agrovila do Arco-Íris, 5,03 km, R$ 874.311,01. O Lote 11 inclui o ramal Bahia, 8,21 km, R$ 2.090.229,92. O Lote 12 atende o ramal Bananeira, 7,24 km, R$ 1.266.292,64. O Lote 13 cobre o ramal Polo, 3,80 km, R$ 899.025,82.

A Operação Verão 2025 continua mobilizando equipes em todo o estado, priorizando a recuperação da infraestrutura viária e promovendo o desenvolvimento regional.