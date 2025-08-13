13 de agosto de 2025
Com investimento de R$ 38 milhões, Deracre dá início às obras do arco viário em Rio Branco

Quando concluído, o arco terá 26 quilômetros de extensão, conectando pontos estratégicos da cidade

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), deu início às obras da primeira fase do arco viário que ligará a rodovia AC-10 ao Ramal do Romão, na região do Custódio Freire, em Rio Branco.

A medida pretende desafogar o tráfego urbano e garantir mais fluidez no transporte de mercadorias/ Foto: Ascom Deracre

O trecho inicial terá 10,87 quilômetros de pavimentação e contará com investimento de R$ 38 milhões, oriundos do Tesouro Estadual e de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

Quando concluído, o arco terá 26 quilômetros de extensão, conectando pontos estratégicos da cidade e oferecendo uma nova rota para caminhões e veículos de carga. A medida pretende desafogar o tráfego urbano e garantir mais fluidez no transporte de mercadorias.

Nesta etapa, as equipes trabalham com serviços de terraplanagem, drenagem e preparação da base para o asfalto. O projeto foi aprovado pela Caixa Econômica Federal e está inserido no plano de mobilidade urbana do estado.

