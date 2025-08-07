8 de agosto de 2025
Com irreverência e sofrência, cantor acreano Weslem Costa lança videoclipe da música ‘Belina’

O cantor acreano Weslem Costa, de 25 anos, natural de Plácido de Castro e morador de Senador Guiomard, lançou o videoclipe da música Belina, faixa do seu primeiro álbum autoral O Mundo Deu Voltas. A produção é assinada pela Som Poético.

Gravado em Rio Branco, o clipe mistura o romantismo típico do sertanejo universitário com doses de humor, apostando na autenticidade da letra e no carisma do artista para conquistar o público.

“Essa música fala de uma história real, de desilusão e superação. Muita gente se identifica, porque ela mistura paixão, sofrência e um toque de humor. Por isso toca tanto as pessoas”, afirma Weslem.

Com refrão marcante e melodia envolvente, Belina traz uma narrativa bem-humorada sobre um relacionamento que não deu certo e ainda chama atenção dos fãs de carros antigos.

O videoclipe está disponível no YouTube:

