Com Jessica no jogo, Acre deve ter eleição mais disputada da história para o Senado

Na eleição da nova Executiva Estadual do MDB, nesta sexta-feira (29), a ex-deputada federal Jessica Sales confirmou que é pré-candidata ao Senado Federal em 2026.

Com ela no jogo, o Acre pode ter recorde de candidaturas disputando as duas cadeiras no Senado Federal, em uma eleição disputada e incerta. Até o momento, além dela, outros 5 nomes já surgem no tabuleiro.

São eles: Gladson Camelí (PP), Marcio Bittar (PL), Jorge Viana (PT), Sérgio Petecão (PSD) e Mara Rocha (Sem partido).

Tudo pode mudar!

A princípio, esse é o cenário. Contudo, tudo pode mudar nos próximos meses. A lista final de candidatos deve ser oficializada somente após a decisão de quem será candidato ao Governo do Estado. Afinal, tudo passa pelas chapas na disputa de 2026, que além dos 2 senadores, precisa ter os candidatos a governador.

Até o momento, são dois praticamente dados como certo: Mailza Assis e Alan Rick. Agora quem serão os candidatos ao Senado nas suas respectivas chapas eu deixo para os videntes mais experientes confabularem.

Jessica Sales, nome forte do MDB, mas com cenário adverso

No MDB, hoje, o nome mais competitivo é o da ex-deputada federal Jessica Sales. Mas, se quiser mesmo disputar o Senado em 2026, terá pela frente um cenário complicado e incerto: a vaga deve atrair o atual governador Gladson Cameli, dois senadores que buscam a reeleição, além de um ex-governador e uma ex-deputada federal.

Jessica tem recall e densidade eleitoral, mas a disputa promete ser uma das mais duras da história recente do Acre.

Engana-se quem acha que Tanízio saiu derrotado no MDB

Nos bastidores do MDB acreano, engana-se quem pensa que o deputado Tanízio Sá saiu menor da eleição que definiu a nova executiva estadual. Apesar de ter desistido da disputa pela presidência — abrindo caminho para a aclamação de Vagner Sales — e de não ter assumido nenhum cargo na chapa, Tanízio conseguiu o que queria: emplacar aliados estratégicos na nova composição do diretório.

Na prática, manteve espaço de influência na sigla e mostrou que, mesmo fora dos holofotes, não está fora do jogo.

Tanízio mira 2026 com MDB na chapa de Mailza

O deputado Tanízio Sá já é tratado nos bastidores como o principal articulador para garantir espaço do MDB na chapa majoritária da governadora em exercício, Mailza Assis, em 2026. Foi ele quem trabalhou e conseguiu a filiação de Marcus Alexandre ao partido no ano passado, movimento que reposicionou o MDB no tabuleiro político local.

Tanízio sabe o que faz — e, mais importante, como fazer.

MDB acreano em rota diferente da nacional

O MDB no Acre vai precisar se resolver com a executiva nacional. Enquanto em Brasília o partido está confortável, com ministérios e espaço garantido na base fiel do governo do PT, no Acre a relação é de distanciamento: o MDB local não quer nem conversa com os petistas.

Essa divergência pode cobrar um preço mais adiante, quando as alianças para 2026 começarem a ser cobradas de cima para baixo.