Com Labubus cravejados, Naomi Osaka transforma quadras em passarelas

Com o início da temporada do US Open, a tenista japonesa Naomi Osaka volta às quadras para vencer — tanto no esporte quanto no estilo. A atleta, que já foi um destaque em 2024, volta ao foco da moda acompanhada de Labubus brilhantes.

Vem entender!

Naomi Osaka em jogo de tênis em 2025 - MetrópolesO look vermelho foi usado para a partida de terça-feira (26/8)

Naomi Osaka leva Labubus brilhantes para as quadras

Na terça-feira (26/8), a tenista Naomi Osaka venceu a estreia do US Open acompanhada de um amuleto da sorte para lá de fashionista: um Labubu cristalizado, preso na bolsa da atleta e que logo chamou atenção do público.

O acessório vermelho e brilhante, batizado por Naomi de Billie Jeans Bling, complementou o visual da jogadora, que entrou em quadra com um conjunto tracksuit de jaqueta, regata e saia vermelhos, fora os fones e flores presas às tranças no cabelo, igualmente brilhantes.

Naomi Osaka em jogo de tênis em 2025 - MetrópolesO visual foi marcado pelos detalhes brilhantes, incluindo o Labubu

 

Naomi Osaka em jogo de tênis em 2025 - MetrópolesNaomi Osaka saiu vitoriosa da partida

Outro visual digno de passarelas foi usado pela atleta na quinta-feira (28/8). A base do visual foi repetida, com o mesmo conjunto tracksuit, Labubu e fones brilhantes, mas agora em roxo.

Nos pés, a tenista trouxe uma colorway inédita de seu sneaker lançado pela Nike, o Zoom GP Challenge 1 Osaka, com detalhes roxos que conversam com o restante do look.

Naomi Osaka em jogo de tênis em 2025 - MetrópolesNa quinta-feira (28/9), o visual voltou em roxo

 

Naomi Osaka em jogo de tênis em 2025 - MetrópolesNaomi debutou seu novo sneaker da Nike

A ideia das composições cristalizadas partiu da própria tenista e foram concebidas com o auxílio de seu estilista pessoal de longa data, Marty Harper. Naomi caracterizou como “caótico” o processo de criação do visual e deve ainda realizar aparições estilosas nos próximos dias de jogo.

Na temporada anterior do US Open, Osaka já havia chamado a atenção pelos looks esportivos cheios de personalidade. Em uma partida do torneio em 2024, o look verde adornado com um laço branco na cintura foi desenhado pela diretora criativa da Ambush, Yoon Ahn, e arrancou elogios.

Veja na galeria as imagens do look de 2024:

3 imagensNaomi Osaka no US Opens em 2024Naomi Osaka no US Opens em 2024Fechar modal.1 de 3

Naomi Osaka no US Opens em 2024

Mike Stobe/Getty Images2 de 3

Naomi Osaka no US Opens em 2024

Robert Prange/Getty Image3 de 3

Naomi Osaka no US Opens em 2024

Robert Prange/Getty Images

