Com Lula no Acre, Jorge Viana celebra novos investimentos do Governo Federal: “Hora de esperança”

O ex-governador e atual presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, está no Acre nesta quinta-feira (8) acompanhando a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado. A agenda inclui o anúncio de investimentos em diversas áreas, com destaque para a infraestrutura. Segundo Viana, a expectativa é de que sejam destinados recursos próximos de R$1 bilhão apenas neste setor.

“São quase 40 anos nessa batalha e eu tenho muita satisfação de estar junto e sempre trabalhando para que o povo acreano tenha dias melhores e para que nossa terra possa seguir em frente”, afirmou Viana em vídeo divulgado antes do embarque, ainda em Brasília.

O presidente da Apex destacou que, apesar de percorrer o mundo promovendo os produtos brasileiros, essa missão tem um significado especial. “São muitas missões, muitas viagens, mas essa aqui tem um gosto muito especial, de satisfação, porque eu estou indo para o Acre, é a missão do presidente Lula no Acre.”

Além dos investimentos em infraestrutura, Viana afirmou que haverá anúncios em outras áreas estratégicas. “Nós vamos ter anúncios muito importantes, só na área de infraestrutura, perto de um bilhão de reais de investimentos, mas em todas as áreas também, porque o presidente tem muito amor e carinho pelo Acre.”

Ao final da mensagem, o ex-governador reforçou o compromisso com o desenvolvimento do estado. “É hora de união, mais trabalho e mais investimentos pelo nosso querido Estado do Acre. Que a gente tenha um dia abençoado e que traga esperança para o povo do Acre.”