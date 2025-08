Com mais de 3 mil atendimentos, Sebrae comemora sucesso da participação na Expoacre

Na edição especial de 50 anos da Expoacre, o Sebrae mostrou mais uma vez por que é um dos principais pilares de apoio ao empreendedorismo no estado. A instituição contabilizou mais de 3.099 atendimentos até sexta-feira (01) e comemorou o impacto direto junto aos pequenos negócios.

De acordo com Kleber Bertão Campos, do Sebrae no Acre, o saldo já pode ser considerado extremamente positivo, mesmo com os dados finais ainda sendo analisados.

“Estamos com a equipe de pesquisa em campo, então os números consolidados virão depois. Mas, em termos de público e participação, já é um sucesso. Todos os estandes bem preparados, empresários engajados e inovando na forma de apresentar seus produtos”, destacou.

Destaques

Entre os destaques da programação do Sebrae estão os espaços de panificação, cafés regionais, origem e identidade amazônica, além de uma arena de games e tecnologia, que atraiu especialmente o público jovem.

“Inovamos ao trazer o tema da transformação digital, com oficinas, palestras, demonstrações de inteligência artificial e ferramentas digitais. O estande cumpriu com o seu papel: mostrar o que o Sebrae faz, não só pelos empreendedores, mas pelo desenvolvimento do estado do Acre”, afirmou Kleber.

Formação

Além da exposição de produtos, o foco esteve na capacitação e educação empreendedora, pilares centrais da atuação da instituição.

“Nosso papel é qualificar, capacitar e difundir essas novas tecnologias para que os pequenos negócios possam usar a inovação com eficiência”, concluiu o diretor.