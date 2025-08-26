Com mais de 50% dos votos, Mazinho lidera enquete sobre corrida à Câmara Federal em 2026

Uma enquete online movimentou o debate político em Sena Madureira ao apresentar possíveis nomes para a disputa de uma vaga na Câmara Federal em 2026. Em menos de 24 horas, o levantamento recebeu 2.037 participações.

O ex-prefeito Mazinho Serafim aparece na dianteira com 50,1% dos votos (1.023), consolidando-se como favorito entre os quatro nomes avaliados. Em seguida, o deputado estadual Gene Diniz obteve 25,1% (513 votos).

Na terceira posição, o atual vice-prefeito de Sena Madureira, Elvis Dany, registrou 14,3% (292 votos), enquanto o vereador Dênis Araújo encerrou a lista com 10,5% (214 votos).

Os dados são de uma enquete realizada pelo site Yaco News Agência de Notícias. Apesar de não ter valor científico, o levantamento reflete a temperatura política local e evidencia a força de lideranças que podem figurar na disputa para deputado federal em 2026.

VEJA OS DADOS DA ENQUETE: