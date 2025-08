Com mais de 500 milhões de plays, Bhaskar chegará ao Acre após Tomorrowland

O DJ e produtor brasileiro Bhaskar Petrillo, natural de Goiânia, será a principal atração da Tribe Beat, festa eletrônica que ocorre durante a Expoacre 50. Bhaskar chega ao Acre diretamente do Tomorrowland, o maior festival de música eletrônica do mundo, realizado na Bélgica, onde se apresentou recentemente.

A apresentação será realizada no Parque de Exposições Wildy Viana e contará também com os DJs Cat Dealers e Jord no line-up principal. O evento marca a retomada da Tribe Beat no calendário da Expoacre. Os ingressos estão disponíveis em pontos físicos e pela internet, com opções de Ala VIP e Front Stage. A organização destaca estrutura de ponta, com som de alta qualidade, efeitos visuais e ambientação temática.

Bhaskar iniciou no mundo da música aos 12 anos, no projeto Lógica, que se apresentou em edições do festival Universo Paralello. Na adolescência, já acumulava apresentações em mais de 19 países, consolidando presença no circuito internacional.

Em 2016, lançou seu primeiro single solo, “Feeling So High”, em colaboração com Sevenn e Blue Rose, que ganhou destaque como trilha do Tomorrowland Brasil.

O DJ emplacou diversos hits no cenário eletrônico. “Fuego”, em colaboração com Alok, ultrapassou 280 milhões de reproduções. “Infinity”, parceria com Dubdogz, superou os 350 milhões de plays, sendo uma das faixas mais tocadas nos sets globais.

Outros lançamentos como “Tina” (com Vintage Culture e Meca), “Rumours” e “Banzai” também alcançaram destaque nas paradas de progressive house e melodic techno do Beatport. Bhaskar acumula colaborações com nomes como Yves V, Moguai, Anitta e Dubdogz.

Com mais de 567 milhões de reproduções e cerca de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Bhaskar figura entre os cinco DJs mais bem avaliados do Brasil. Já se apresentou em grandes festivais como Rock in Rio e Lollapalooza Brasil, além de clubes internacionais como Hï Ibiza e Green Valley.

No repertório, além dos grandes sucessos, Bhaskar deve incluir faixas recentes como as da coletânea “CONTROVERSIA by Bhaskar Vol. 015”, lançada em junho de 2025.