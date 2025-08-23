23/08/2025
Com menos de 70% de cobertura, Acre tem segunda menor coleta de lixo do país, aponta IBGE

O percentual é o segundo mais baixo do país, atrás apenas do Maranhão (64,3%)

O Acre está entre os estados brasileiros com menor cobertura de coleta de lixo. De acordo com dados da PNAD Contínua 2024, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (22), apenas 68,4% dos domicílios do estado tinham o lixo recolhido diretamente por serviço de limpeza.

O percentual é o segundo mais baixo do país, atrás apenas do Maranhão (64,3%). Apesar da baixa posição no ranking, o estado apresentou melhora em relação a 2016, quando o índice de coleta direta era de 65,9%.

A pesquisa mostra que o serviço está mais presente nas cidades: em áreas urbanas, 83,4% dos domicílios têm o lixo recolhido regularmente.

Já nas áreas rurais, a realidade é bem diferente. Apenas 8% dos lares contam com coleta direta, enquanto a maioria ainda recorre à queima do lixo (74%) ou ao descarte em caçambas de limpeza (8,7%).

