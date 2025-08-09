com-messi,-mls-atinge-novos-marcos-e-se-fortalece-com-mais-estrelas

A MLS, Liga norte-americana, segue sua estratégia de ampliar a influência pelo mundo. Com aumento das receitas e amplo poderio econômico, o campeonato segue investindo forte para atrair cada vez mais nomes de peso no futebol mundial.

Somente na atual janela de transferências, por exemplo, o volante argentino De Paul trocou o Atlético de Madrid pelo Inter Miami, em transferência estimada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 95,5 milhões). Já o sul-coreano Son Heung Min, titular do Tottenham, deve ser a nova contratação mais cara da história da liga. Segundo a imprensa inglesa, o Los Angeles FC pagará cerca de 20 milhões de libras (R$ 146 milhões) pela contratação do jogador.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/Instagram: @hm_son7 De Paul, nova contratação do Inter Miami Reprodução/Instagram: @rodridepaul Luis Suárez anota gol pelo Inter Miami Reprodução/Instagram: @luissuarez Lionel Messi e Luis Suárez chegam ao treino do Inter Miami Reprodução/Instagram: @luissuarez Voltar

Próximo

Antes desses nomes, o próprio Los Angeles FC já havia buscado o goleiro Lloris e o atacante Giroud, campeões mundiais com a França em 2018. O Inter Miami também já havia se destacado com as contratações de estrelas de renome como o volante Sergio Busquets, o lateral Jordi Alba e o centroavante Luis Suárez. Mas quem puxou a fila foi o astro argentino Lionel Messi, que fechou com a equipe de Miami em junho de 2023.

“Os clubes, as ligas e demais entidades norte-americanas têm trabalhado em conjunto para fortalecer o futebol local. É evidente que a chegada do Messi foi uma jogada estratégica e que deu grande impulso a esse movimento. A força dele influenciou não somente a MLS, mas também colocou os EUA em posição de destaque no cenário esportivo”, declara Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.

Desde então, a MLS também tem atraído mais visibilidade e receitas. Entre o final de 2024 e o início de 2025, por exemplo, a SponsorUnited divulgou estudos que apontavam para um crescimento de 18% no faturamento em relação à temporada anterior.

O crescimento também pôde ser visto nas transmissões, principalmente após a chegada de Messi. O MLS Season Pass, por exemplo, pacote de streaming da Apple TV para transmissão das partidas da liga, saltou de 6 mil para 110 mil assinantes somente no dia da estreia do argentino pelo Inter Miami. Já segundo dados revelados recentemente pelo executivo e comissário da MLS Don Garber, a média de audiência da liga na Apple TV teve um crescimento de 50% em 2025, chegando a 120 mil espectadores únicos por jogo.

A liga ainda tem buscado novas iniciativas visando o mercado estrangeiro, como transmissões pelo Tik Tok com uma câmera focada exclusivamente no Messi. Nesse sentido, a expansão internacional também passa por projetos vinculados ao Messi, como a exposição The Messi Experience – A Dream Come True, que conta de maneira imersiva a trajetória do craque argentino, desde a infância em Rosário ao título da Copa do Mundo em 2022 e a chegada à MLS. Após passar por cidades como Miami, Los Angeles e Buenos Aires, a atração passará por outras cidades ao redor do mundo e atualmente está em cartaz em São Paulo.