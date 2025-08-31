Com Neymar em campo, Santos empata sem gols com o Fluminense na Vila

Em jogo disputado neste domingo (31/8), na Vila Belmiro, Santos e Fluminense não saíram do 0 a 0 pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo contou com o retorno de Neymar, que esteve suspenso contra o Bahia, além de sentir um incômodo na coxa.

Com o resultado, o Santos segue na luta contra o rebaixamento. O Peixe ocupa a 15ª posição, com 22 pontos, enquanto o Vasco, primeira equipe dentro do Z4, tem 19.

Já o Fluminense, por enquanto, é o 9º colocado, com 28 pontos. O Tricolor das Laranjeiras perdeu uma boa oportunidade de encostar no grupo que garante vaga na Libertadores.2 de 3

Neymar retornou ao time titular após cumprir suspensão e se recuperar de incômodo na coxa.

Ricardo Moreira/Getty Images

O jogo

Primeiro tempo:

O primeiro tempo foi agitado entre as equipes, com disputas no meio-campo. O melhor momento foi aos 13 minutos, quando Guilherme recebeu a bola, driblou o goleiro Fábio e marcou o gol. No entanto, o atacante do Santos estava impedido e o gol foi anulado.

Santi Moreno foi um dos destaques do Fluminense. Aos 28 minutos, o colombiano recebeu cruzamento de Serna e completou em direção ao gol. No entanto, Zé Ivaldo apareceu, de carrinho, para afastar.

Aos 34, o Santos respondeu. Novamente Guilherme apareceu de frente para a marcação, driblou o lateral Guga, do Fluminense, e chutou direto para a linha de fundo.

Segundo tempo:

A segunda etapa também foi movimentada. Aos 3 minutos, Neymar cobrou falta e encontrou Rollheiser. Livre, o argentino chutou no cantinho para Fábio espalmar. No rebote, o goleiro do Tricolor salvou outro chute de Guilherme.

Aos 31 da segunda etapa, nova chance santista. Neymar tabelou com Deivid Washington e passou para Rolheiser, que finalizou para nova defesa de Fábio.

No fim do jogo, aos 49 minutos, Tiquinho recebeu o passe em cobrança de falta e cabeceou para o fundo das redes. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do atacante do Peixe.