Com obra 85% concluída, inauguração da 1ª sede própria da Câmara de Rio Branco já tem data; veja

Pela primeira vez, em mais de 60 anos de fundação, a Câmara Municipal de Rio Branco terá uma sede própria. A nova estrutura, construída no bairro Jardim Europa, está com 85% das obras concluídas e deve ser entregue à população em novembro deste ano, segundo previsão da Mesa Diretora.

O prédio, erguido em uma área de 2.700 metros quadrados, contará com estacionamento próprio e espaço adequado para receber parlamentares, servidores e a comunidade. Atualmente, com 21 vereadores, a Câmara funciona em um espaço alugado e considerado pequeno para a demanda. Rio Branco é, até hoje, a única capital do país sem sede própria para o Legislativo municipal.

“A nossa sede da Câmara, 85% da obra já está concluída. Nós estamos agora vendo a parte interna, que é a parte de mobília, a parte de multimídia, a parte sonora, a parte também de equipamento de informática. A nossa previsão é que em novembro nós possamos passar para lá, bem localizada, com estacionamento próprio. Com certeza a Casa do Povo vai dar o conforto que a população precisa e merece para cada vez mais estar lá participando dos debates que envolvem a nossa população”, afirmou o presidente da Mesa Diretora, vereador Joabe Lira.

O investimento total da obra é de R$ 27 milhões, provenientes de recursos próprios da Prefeitura e de emendas parlamentares. A obra, iniciada em março de 2023, já empregou cerca de 45 profissionais, entre operários, engenheiros e técnicos.

O vice-presidente da Câmara, vereador Leôncio Castro, destacou que obstáculos que atrasavam a execução já foram solucionados.

“Eu estive lá na segunda-feira, os empecilhos que nós tínhamos estruturais, que eram os postes que estavam na frente, a Energisa já tirou. Então, como o presidente colocou, cerca de 85% da obra já está pronta. O que está faltando agora é a parte interna mesmo, a questão de mobília. Eu, particularmente, por mim, eu pegaria minha cadeira e ia para lá amanhã já.”

Ainda de acordo com o presidente da Casa Legislativa, a inauguração deve ser marcada por um grande evento, reunindo autoridades e a população.

“Com certeza, nós estamos começando a fazer uma grande festa. Como eu falei, esse é um marco aqui para a nossa cidade de Rio Branco. Vamos estar convidando todos os ex-vereadores, os ex-presidentes, população em geral, para que juntos possamos entregar essa obra que é muito importante para o nosso município. Vamos fazer uma grande festa”, adiantou Joabe Lira.