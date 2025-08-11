Com “ok” de Savinho, City negocia brasileiro com clube inglês

A Premier League pode ter a transferência de um brasileiro como uma das grandes negociações da temporada 2025/26. Savinho pode deixar o Manchester City para jogar no Tottenham. O brasileiro deu “ok” para o clube londrino e as conversas entre os times estão em andamento.
Caso se confirme, a venda de Savinho para o Tottenham deve ser fechada em 70 milhões de euros (cerca de R$ 442 milhões). O atacante vê a troca com bons olhos, visando a oportunidade de ser protagonista e garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.
Campeão da Liga Europa, os Spurs viram o ídolo Heung-min Son se despedir para o LAFC, da MLS, e busca reforços para a disputa da Champions League. Mohammed Kudus, do West Ham, foi a primeira grande contratação da equipe.
Na última temporada, Savinho disputou 48 jogos pelos Citizens, marcou três gols e distribuiu 11 assistências.