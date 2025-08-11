12 de agosto de 2025
Universo POP
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira

Com “ok” de Savinho, City negocia brasileiro com clube inglês

Escrito por Metrópoles
com-“ok”-de-savinho,-city-negocia-brasileiro-com-clube-ingles

A Premier League pode ter a transferência de um brasileiro como uma das grandes negociações da temporada 2025/26. Savinho pode deixar o Manchester City para jogar no Tottenham. O brasileiro deu “ok” para o clube londrino e as conversas entre os times estão em andamento.

Caso se confirme, a venda de Savinho para o Tottenham deve ser fechada em 70 milhões de euros (cerca de R$ 442 milhões). O atacante vê a troca com bons olhos, visando a oportunidade de ser protagonista e garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Leia também

Campeão da Liga Europa, os Spurs viram o ídolo Heung-min Son se despedir para o LAFC, da MLS, e busca reforços para a disputa da Champions League. Mohammed Kudus, do West Ham, foi a primeira grande contratação da equipe.

4 imagensFechar modal.1 de 4

Joe Prior/Visionhaus via Getty Images2 de 4

Michael Regan – The FA/The FA via Getty Images3 de 4

Divulgação/ Manchester City4 de 4

Octavio Passos/Getty Images

Na última temporada, Savinho disputou  48 jogos pelos Citizens, marcou três gols e distribuiu 11 assistências.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.