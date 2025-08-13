Com ônibus adquirido por emenda de Alan Rick, OCA Móvel chega ao Bujari e amplia atendimentos no Acre

O município de Bujari recebeu nesta quarta-feira, 13, a mais recente edição da OCA Móvel, projeto que leva emissão de documentos e mais de 100 serviços diretamente à população. A estrutura utilizada é um ônibus adquirido com R$ 814.604,00 em emenda parlamentar destinada pelo senador Alan Rick.

O veículo foi entregue em julho deste ano, na primeira ação com a nova estrutura, realizada em Porto Acre. Desde então, a unidade móvel já esteve também na comunidade Transacreana (zona rural de Rio Branco), na Expoacre e em Mâncio Lima. Com a edição de hoje, o número de atendimentos realizados com o ônibus deve se aproximar dos 2 mil.

O projeto OCA Móvel foi lançado em agosto de 2022, com a primeira ação no bairro Xavier Maia, em Rio Branco. Na época, sem ônibus próprio, as ações eram realizadas em escolas e prédios públicos cedidos aos finais de semana. Desde então, o projeto tem atendido diversas localidades, oferecendo serviços como emissão de documentos, consultas a processos e atendimento sobre serviços de energia elétrica, água e esgoto.

Com a chegada do ônibus, adquirido por emenda do senador Alan Rick, a OCA Móvel passou a oferecer mais conforto, mobilidade e alcance, levando mais de 100 serviços diretamente aos moradores de cada município visitado. Entre os mais procurados estão: emissão da Carteira de Trabalho Digital, impressão do cartão SUS, emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), 2ª via de título de eleitor, 2ª via de CNH, serviços de CPF e entrada no seguro-desemprego.

Moradores da zona rural elogiaram a iniciativa. A agricultora Ana Maria Miranda Brandorff, do Ramal Espinhara, saiu de casa cedo e garantiu o atendimento.

“Isso aqui é uma maravilha pra gente que mora na zona rural e não tem acesso fácil ao prédio da OCA, que fica muito longe pra nós. Vim tirar a identidade da minha filha e renovar a minha. É muito gratificante ter um atendimento desses aqui. Agradeço ao senador Alan Rick por essa emenda e peço que continue olhando pelo nosso município.”

A estudante Keyla Vitória Vieira da Silva, de 15 anos, também foi atendida junto com a mãe, Lidiane Vieira da Silva, que aprovou o serviço.

“Foi muito bom. Consegui tirar a identidade da minha filha e do meu filho. Fomos muito bem atendidos. Valeu a pena acordar cedo. Está aprovado, nota dez.”

Para o senador Alan Rick, o investimento no OCA Móvel representa mais do que infraestrutura.

“Nosso mandato está comprometido em promover cidadania, facilitando o acesso a serviços públicos tão necessários para a vida das pessoas, especialmente nos municípios e comunidades mais afastadas.”

O próximo destino do ônibus será divulgado em breve.

Fotos: Gustavo Bardales