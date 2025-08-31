Com pênalti e gol contra, Corinthians e Palmeiras empatam em dérbi

No dérbi paulista, com a Neo Química Arena lotada, Corinthians e Palmeiras ficaram no empate em 1 a 1, nesta domingo (31/8), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

Com este resultado, o Timão chegou aos 26 pontos, mas permaneceu no mesmo 11º lugar. Já o time alviverde buscava retomar a vice-liderança do Brasileirão — assumida pelo Cruzeiro após vitória por 1 a 0 nesse sábado (30/8) –, mas o ponto conquistado não tornou isso possível. O Palmeiras encerra esta a rodada em 3º lugar, com 43 pontos, um a menos que o time mineiro.

1 de 3

Gustavo Henrique comemorando o gol do Corinthians

2 de 3

Palmeiras teve mais chances de marcar o segundo

3 de 3

Corinthians e Palmeiras empataram em 1 x 1

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

O jogo

O Verdão dominou o ataque e foi mais criativo durante os 90 minutos, mas não teve sucesso para marcar o segundo.

As redes balançaram somente no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Flaco López foi derrubado na área corintiana e o árbitro marcou pênalti à favor do Palmeiras. Vitor Roque foi o escolhido para cobrar e colocar o Verdão na frente.

O Corinthians precisou somente de 10 minutos a mais para igualar o placar novamente.

Em uma cobrança de falta, Garro alçou a bola para a grande área, que foi recepcionada por Gustavo Henrique. O zagueiro cabeceou para o gol e, na tentativa de afastar, o lateral palmeirense Piquerez fez contra para o Corinthians.