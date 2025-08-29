Com R$ 800 milhões em investimentos, reconstrução definitiva da BR-364 será licitada no final do ano

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Ricardo Araújo, informou que cerca de R$800 milhões estão destinados à recuperação da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Feijó, mas os repasses ocorrerão de forma parcelada. Segundo ele, parte dos recursos já foi liberada e os serviços emergenciais de tapa-buracos estão em andamento.

“Esse dinheiro não vai ser de uma vez. Ele vem em duas, três vezes. Já entrou em torno de R$100 milhões para fazermos todo o tapa-buraco desse trecho e aplicar um pouco de macadame. A meta é concluir até novembro”, explicou.

De acordo com Araújo, o trecho entre Sena Madureira e Feijó possui cerca de 200 quilômetros, dos quais entre 20 e 30 quilômetros receberão melhorias iniciais ainda este ano, por meio de obras de contrato local. Ele destacou que a reconstrução definitiva da rodovia será licitada no fim de 2025.

“Estou indo a Brasília justamente para tratar dessas questões de projetos. A ideia é fazermos um trabalho de qualidade. Para o ano que vem, quando começar a reconstrução mesmo, queremos a rodovia preparada”, disse.

Além das obras emergenciais, o DNIT também prepara a licitação para o trecho que vai de Feijó até Cruzeiro do Sul, passando por Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, somando mais de 206 quilômetros.

Outro ponto citado por Araújo é a fiscalização do transporte de cargas pesadas. Segundo ele, está em andamento a implantação de balanças que devem operar em tempo integral. “Estamos querendo fazê-las agora 24 horas. Já temos contrato assinado e será nossa responsabilidade manter essa rodovia em boas condições”, afirmou.