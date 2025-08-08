8 de agosto de 2025
Com revista e detectores de metal, filas viram aglomeração em evento com Lula no Acre

Pessoas de diferentes regiões da capital e de municípios vizinhos se deslocaram para acompanhar a agenda presidencial e ouvir o anúncio de investimentos de R$ 1,1 bilhão no Acre

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à indústria da Cooperacre, em Rio Branco, nesta sexta-feira (8), atraiu uma multidão e provocou longas filas de acesso ao local.

Centenas de pessoas esperam a chegada do presidente/Foto: ContilNet

Com revistas e detectores de metal, o público começou a se concentrar horas antes do início do evento, e, em pouco tempo, as filas se misturaram, formando uma grande aglomeração na entrada.

Pessoas de diferentes regiões da capital e de municípios vizinhos se deslocaram para acompanhar a agenda presidencial e ouvir o anúncio de investimentos de R$ 1,1 bilhão no Acre.

A Cooperacre, conhecida pela atuação na industrialização e comercialização da castanha-do-brasil, preparou uma estrutura para receber autoridades e público, mas o número de presentes acabou superando as expectativas.

