22/08/2025
Universo POP
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social

Com salários de até R$ 3,1 mil, agências oferecem 710 vagas de emprego

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
com-salarios-de-ate-r$-3,1-mil,-agencias-oferecem-710-vagas-de-emprego

A sexta-feira (22/8) promete ser animadora para quem está buscando um emprego. Isso porque as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 710 vagas para quem deseja ingressar ou se realocar no mercado de trabalho.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.171,34, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. As vagas com maior remuneração são para meio oficial de mecânico de refrigeração, com duas oportunidades, e para ajustador mecânico de manutenção, com uma vaga.

Ambas são para trabalhar em Águas Claras, exigem ensino médio completo, experiência comprovada na área e são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Leia também

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.