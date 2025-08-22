Com salários de até R$ 3,1 mil, agências oferecem 710 vagas de emprego

A sexta-feira (22/8) promete ser animadora para quem está buscando um emprego. Isso porque as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 710 vagas para quem deseja ingressar ou se realocar no mercado de trabalho.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.171,34, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. As vagas com maior remuneração são para meio oficial de mecânico de refrigeração, com duas oportunidades, e para ajustador mecânico de manutenção, com uma vaga.

Ambas são para trabalhar em Águas Claras, exigem ensino médio completo, experiência comprovada na área e são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Leia também

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].