14 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Com salários de até R$ 3,5 mil, DF tem 500 vagas de emprego abertas

Escrito por Metrópoles
com-salarios-de-ate-r$-3,5-mil,-df-tem-500-vagas-de-emprego-abertas

Nesta quinta-feira (14/8), as agências do trabalhador do Distrito Federal vão disponibilizar mais de 500 vagas para quem está em busca de um emprego. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 3,5 mil, com oportunidade para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.

A vaga com a maior remuneração é a de mecânico de automóveis em geral, em Vicente Pires, posto que exige experiência na função, mas não requer escolaridade, e conta com uma oportunidade disponível.

Entre os cargos com maior número de oportunidades está o de operador de caixa, com 72 vagas distribuídas por várias regiões do DF, sendo a maioria em Águas Claras. O salário pode chegar a R$ 1.606 e, em alguns locais, não há exigência de experiência, mas é necessário ter ensino médio completo.

Leia também

Para quem busca estágio, há 10 vagas para auxiliar administrativo na Zona Industrial do Guará. As oportunidades exigem ensino médio completo, mas não requerem experiência na área. A remuneração é de R$ 712, mais benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.