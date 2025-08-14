Com salários de até R$ 3,5 mil, DF tem 500 vagas de emprego abertas

Nesta quinta-feira (14/8), as agências do trabalhador do Distrito Federal vão disponibilizar mais de 500 vagas para quem está em busca de um emprego. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 3,5 mil, com oportunidade para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.

A vaga com a maior remuneração é a de mecânico de automóveis em geral, em Vicente Pires, posto que exige experiência na função, mas não requer escolaridade, e conta com uma oportunidade disponível.

Entre os cargos com maior número de oportunidades está o de operador de caixa, com 72 vagas distribuídas por várias regiões do DF, sendo a maioria em Águas Claras. O salário pode chegar a R$ 1.606 e, em alguns locais, não há exigência de experiência, mas é necessário ter ensino médio completo.

Para quem busca estágio, há 10 vagas para auxiliar administrativo na Zona Industrial do Guará. As oportunidades exigem ensino médio completo, mas não requerem experiência na área. A remuneração é de R$ 712, mais benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].