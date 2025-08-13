A Prefeitura de Xapuri divulgou, nesta semana, o edital nº 003/2025 de processo seletivo simplificado para contratação temporária e emergencial de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são ofertadas 10 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para futuras contratações.
Segundo o município, os aprovados irão reforçar setores estratégicos como saúde, educação e infraestrutura.
Vagas e salários
As oportunidades estão distribuídas entre os níveis fundamental e superior:
-
Nível fundamental – Eletricista, Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Pedreiro, Pintor, Operador de Máquinas Pesadas e Motorista de Caminhão, com remuneração de R$ 1.518,00 para carga horária de 40 horas semanais;
-
Nível superior – Psicólogo e Assistente Social, com salário de R$ 2.016,34 para 40 horas semanais;
-
Nível superior – Professor EJA (Ensino de Jovens e Adultos), com 25 horas semanais e remuneração de R$ 3.346,00.
Inscrições
As inscrições serão realizadas nos dias 14 e 15 de agosto de 2025, exclusivamente de forma presencial, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizada na Rua 24 de Janeiro, no Centro de Xapuri.
O atendimento ocorrerá das 8h às 13h. Os candidatos devem apresentar:
-
Documento oficial com foto;
-
CPF;
-
Comprovante de residência atualizado;
-
Título de eleitor e certidão negativa da Justiça Eleitoral;
-
Certificado de reservista (para homens);
-
Comprovantes de qualificação, cursos e experiência profissional na área pretendida.
O preenchimento correto da ficha de inscrição e a entrega completa da documentação são obrigatórios, já que apenas os documentos apresentados no ato serão avaliados.
Etapas de seleção
A avaliação dos candidatos será feita por prova de títulos, que considerará a formação acadêmica, cursos de capacitação, experiência profissional no setor público ou privado e tempo de serviço na função desejada. Também serão pontuados títulos de pós-graduação, mestrado ou doutorado, quando aplicáveis.
O edital completo, com todas as regras e critérios de pontuação, pode ser consultado no site oficial da Prefeitura de Xapuri.
VEJA O EDITAL:
Edital N°03_2025 Contratação Emergencial e Formação de Cadastro de Reserva