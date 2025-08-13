13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Com salários de mais de R$ 3 mil, prefeitura no Acre abre novo processo seletivo com 10 vagas; confira

Ao todo, são ofertadas 10 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para futuras contratações

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Xapuri divulgou, nesta semana, o edital nº 003/2025 de processo seletivo simplificado para contratação temporária e emergencial de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são ofertadas 10 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para futuras contratações.

Ao todo, são 10 vagas disponíveis/Foto: Reprodução

Segundo o município, os aprovados irão reforçar setores estratégicos como saúde, educação e infraestrutura.

Vagas e salários
As oportunidades estão distribuídas entre os níveis fundamental e superior:

  • Nível fundamental – Eletricista, Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Pedreiro, Pintor, Operador de Máquinas Pesadas e Motorista de Caminhão, com remuneração de R$ 1.518,00 para carga horária de 40 horas semanais;

  • Nível superior – Psicólogo e Assistente Social, com salário de R$ 2.016,34 para 40 horas semanais;

  • Nível superior – Professor EJA (Ensino de Jovens e Adultos), com 25 horas semanais e remuneração de R$ 3.346,00.

Inscrições
As inscrições serão realizadas nos dias 14 e 15 de agosto de 2025, exclusivamente de forma presencial, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizada na Rua 24 de Janeiro, no Centro de Xapuri.

O atendimento ocorrerá das 8h às 13h. Os candidatos devem apresentar:

  • Documento oficial com foto;

  • CPF;

  • Comprovante de residência atualizado;

  • Título de eleitor e certidão negativa da Justiça Eleitoral;

  • Certificado de reservista (para homens);

  • Comprovantes de qualificação, cursos e experiência profissional na área pretendida.

O preenchimento correto da ficha de inscrição e a entrega completa da documentação são obrigatórios, já que apenas os documentos apresentados no ato serão avaliados.

Etapas de seleção
A avaliação dos candidatos será feita por prova de títulos, que considerará a formação acadêmica, cursos de capacitação, experiência profissional no setor público ou privado e tempo de serviço na função desejada. Também serão pontuados títulos de pós-graduação, mestrado ou doutorado, quando aplicáveis.

O edital completo, com todas as regras e critérios de pontuação, pode ser consultado no site oficial da Prefeitura de Xapuri.

VEJA O EDITAL:

Edital N°03_2025 Contratação Emergencial e Formação de Cadastro de Reserva

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.