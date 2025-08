Com show de Jorge e Mateus, Governo e Prefeitura antecipam ponto facultativo para segunda

O governo do Acre publicou nesta sexta-feira (1) o Decreto nº 11.731, que antecipa para segunda-feira (4) o ponto facultativo em alusão ao início da última batalha da Revolução Acreana. A data, originalmente comemorada em 6 de agosto, cairia este ano em uma quarta-feira. A medida foi oficializada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

O mesmo foi feito pela prefeitura de Rio Branco, que optou por antecipar o ponto facultativo para o início da semana, para sorte dos fãs de Jorge e Mateus, que poderão curtir o show , que acontece no domingo (3), sem precisar se preocupar em acordar cedo no dia seguinte.

Segundo o decreto, assinado pelo governador Gladson Cameli, a mudança tem como objetivo otimizar o funcionamento da administração pública e facilitar a organização das atividades dos órgãos estaduais. A decisão segue o que já havia sido previsto no Decreto nº 11.610, de 19 de dezembro de 2024, que estabeleceu o calendário de feriados e pontos facultativos no estado.

O governador ressaltou a importância da Revolução Acreana como um marco na história e na formação da identidade do povo acreano. “A Revolução Acreana representa um dos capítulos mais importantes da nossa história e da construção da identidade do povo acreano. Este feriado é oportunidade de honrar esse marco histórico e de reforçar o nosso compromisso com a valorização da cultura e da história do Acre”, afirmou Cameli.

A antecipação do ponto facultativo não altera o funcionamento dos serviços públicos essenciais, que seguirão operando normalmente conforme escala definida por cada órgão.

Iniciada em agosto de 1902, a Revolução Acreana foi um movimento liderado por brasileiros contra o domínio boliviano da região. O conflito resultou na assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903, que oficializou a incorporação do Acre ao território brasileiro.