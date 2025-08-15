15/08/2025
Universo POP
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Com show de Léo Rodriguez, 3º Festival do Carneiro acontece no mês que vem; veja detalhes

Festival do Carneiro chega à terceira edição com shows e gastronomia de primeira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O 3º Festival do Carneiro, promovido pela Loja Maçônica Manoel Marinho Monte nº 8, acontece no dia 20 de setembro, das 16h às 22h, na Chácara Modelo, em Rio Branco. O evento open food beneficente promete reunir cerca de 1.500 pessoas e oferecer uma experiência completa de gastronomia, música e solidariedade.

Serão servidas 1,5 toneladas de carneiro abatidos, com seis horas de open food e venda de bebidas. Além da comida, o festival terá atrações musicais para todos os gostos: a banda de rock Machine Blues, o sertanejo com Gil e Banda, o DJ Carlos e o show nacional de Léo Rodriguez.

Festival do Carneiro chega à terceira edição com shows e gastronomia de primeira/Foto: Reprodução

Os organizadores destacam que o festival vai muito além do paladar. A renda do evento é revertida para obras beneficentes mantidas pela maçonaria, incluindo o Solar das Acácias e outras instituições. Segundo os responsáveis, a iniciativa combina gastronomia, cultura e solidariedade, fortalecendo laços de fraternidade na comunidade.

O convite é aberto a famílias, amigos e interessados em boa comida e boa companhia. Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis por R$ 140,00. O evento conta com o patrocínio da Top Mídia, que apoia a divulgação e cobertura, garantindo maior visibilidade para o festival e os parceiros envolvidos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.