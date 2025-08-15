Com show de Léo Rodriguez, 3º Festival do Carneiro acontece no mês que vem; veja detalhes

O 3º Festival do Carneiro, promovido pela Loja Maçônica Manoel Marinho Monte nº 8, acontece no dia 20 de setembro, das 16h às 22h, na Chácara Modelo, em Rio Branco. O evento open food beneficente promete reunir cerca de 1.500 pessoas e oferecer uma experiência completa de gastronomia, música e solidariedade.

Serão servidas 1,5 toneladas de carneiro abatidos, com seis horas de open food e venda de bebidas. Além da comida, o festival terá atrações musicais para todos os gostos: a banda de rock Machine Blues, o sertanejo com Gil e Banda, o DJ Carlos e o show nacional de Léo Rodriguez.

Os organizadores destacam que o festival vai muito além do paladar. A renda do evento é revertida para obras beneficentes mantidas pela maçonaria, incluindo o Solar das Acácias e outras instituições. Segundo os responsáveis, a iniciativa combina gastronomia, cultura e solidariedade, fortalecendo laços de fraternidade na comunidade.

O convite é aberto a famílias, amigos e interessados em boa comida e boa companhia. Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis por R$ 140,00. O evento conta com o patrocínio da Top Mídia, que apoia a divulgação e cobertura, garantindo maior visibilidade para o festival e os parceiros envolvidos.