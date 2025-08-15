Com tarifaço, Saúde estuda atalho para agilizar registro de remédios

O Ministério da Saúde informou a representantes da indústria farmacêutica que estuda mecanismo para pedir prioridade à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no registro de medicamentos brasileiros que possam substituir produtos americanos.
O atalho vem sendo avaliado pela pasta do governo Lula como reação ao tarifaço de 50% imposto pela gestão Donald Trump a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, o que inclui medicamentos.
Segundo apurou a coluna, integrantes do Ministério da Saúde já comunicaram a estratégia a representantes do grupo FarmaBrasil e pediram, inclusive, sugestões de produtos brasileiros que podem substituir os americanos.
À coluna a assessoria de imprensa da pasta informou que essa estratégia já vinha sendo discutida antes mesmo do tarifaço e parte de uma demanda da própria indústria farmacêutica nacional.
De acordo com o ministério, há um monitoramento de patentes de produtos estrangeiros que estão próximas de vencer para que sejam substituídas por produtos semelhantes fabricados no Brasil.
Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa da Anvisa não respondeu. O espaço segue aberto para eventuais manifestações da agência.