Com tarifaço, Saúde estuda atalho para agilizar registro de remédios

O Ministério da Saúde informou a representantes da indústria farmacêutica que estuda mecanismo para pedir prioridade à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no registro de medicamentos brasileiros que possam substituir produtos americanos.

O atalho vem sendo avaliado pela pasta do governo Lula como reação ao tarifaço de 50% imposto pela gestão Donald Trump a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, o que inclui medicamentos.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Sede do Ministério da Saúde em Brasília

Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil 2 de 3

Ministério da Saúde também está na ação

Marcelo Camargo/Agência Brasil 3 de 3

Ministério da Saúde faz a gestão do SUS

Igo Estrela/Metrópoles

Segundo apurou a coluna, integrantes do Ministério da Saúde já comunicaram a estratégia a representantes do grupo FarmaBrasil e pediram, inclusive, sugestões de produtos brasileiros que podem substituir os americanos.

Leia também

À coluna a assessoria de imprensa da pasta informou que essa estratégia já vinha sendo discutida antes mesmo do tarifaço e parte de uma demanda da própria indústria farmacêutica nacional.

De acordo com o ministério, há um monitoramento de patentes de produtos estrangeiros que estão próximas de vencer para que sejam substituídas por produtos semelhantes fabricados no Brasil.

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa da Anvisa não respondeu. O espaço segue aberto para eventuais manifestações da agência.