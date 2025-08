Com trabalho do Deracre, Comunidade Liberdade recebe melhorias em ramais, pontes e no acesso à produção e à educação

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), tem intensificado os serviços da Operação Verão 2025 na Comunidade Liberdade, situada ao longo da BR-364, em Cruzeiro do Sul. Entre os serviços realizados estão terraplanagem, raspagem, aterro, drenagem e a construção de pontes. Até o momento, foram entregues 15 pontes ecológicas, duas pontes estaqueadas e oito bueiros ecológicos, beneficiando os ramais do Monteiro (13,5 km), Garincho (9 km), Morro da Pedra (9,5 km) e Urane (1,5 km).

As intervenções têm gerado impactos positivos na rotina das comunidades, melhorando o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços essenciais. Presidente da associação local e morador do Ramal do Monteiro, o agricultor José Francisco da Costa Oliveira, conhecido como Zé, destacou as mudanças promovidas na região.

“Sou grato a Deus por esta oportunidade e também ao Deracre, que possibilitou esse trabalho. Antes, tínhamos dificuldades até para acessar o igarapé. Hoje, o ramal está em ótimas condições. Produzimos farinha, milho, arroz, banana e outros produtos, e agora temos como transportar. O apoio do governo e do Deracre foi essencial para alcançarmos esse avanço”, afirmou.

A iniciativa visa garantir melhorias na mobilidade rural e facilitar o acesso das famílias que vivem em áreas anteriormente isoladas pelas condições precárias das estradas vicinais. A agricultora Maria da Costa Oliveira também comentou os benefícios das obras. “Agora está tudo mais limpo e seguro”, relatou.

A Operação Verão é coordenada pelo governo do Estado e executada pelo Deracre durante o período de estiagem, com o objetivo de garantir trafegabilidade e infraestrutura nas áreas rurais. Em Cruzeiro do Sul, o avanço das frentes de serviço reforça o compromisso com o desenvolvimento das comunidades e a valorização da agricultura familiar.